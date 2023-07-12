Волинянин завоювава Кубок світу з панкратіону





Про це повідомляє газета "Нове життя".



Суперництво світового масштабу відбувалося нещодавно у Будапешті. І там, у далекій Угорщині, завдяки нашому земляку знову лунав Гімн України та майорів синьо-жовтий стяг.



Іван Поремчук, вихованець СК «Воїн», виборов упевнену перемогу у ваговій категорії 92 кілограми.



Нагадаємо, нещодавно деревчанин здобув «срібло» на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Борець з Волині став володарем престижного світового трофею - переміг на Кубку світу з панкратіону.Про це повідомляє газета "Нове життя".Суперництво світового масштабу відбувалося нещодавно у Будапешті. І там, у далекій Угорщині, завдяки нашому земляку знову лунав Гімн України та майорів синьо-жовтий стяг., вихованець СК «Воїн», виборов упевнену перемогу у ваговій категорії 92 кілограми.Нагадаємо, нещодавно деревчанин здобув «срібло» на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА.

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