Волинянин завоювава Кубок світу з панкратіону
Сьогодні, 07:34
Борець з Волині став володарем престижного світового трофею - переміг на Кубку світу з панкратіону.
Про це повідомляє газета "Нове життя".
Суперництво світового масштабу відбувалося нещодавно у Будапешті. І там, у далекій Угорщині, завдяки нашому земляку знову лунав Гімн України та майорів синьо-жовтий стяг.
Іван Поремчук, вихованець СК «Воїн», виборов упевнену перемогу у ваговій категорії 92 кілограми.
Нагадаємо, нещодавно деревчанин здобув «срібло» на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА.
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Про це повідомляє газета "Нове життя".
Суперництво світового масштабу відбувалося нещодавно у Будапешті. І там, у далекій Угорщині, завдяки нашому земляку знову лунав Гімн України та майорів синьо-жовтий стяг.
Іван Поремчук, вихованець СК «Воїн», виборов упевнену перемогу у ваговій категорії 92 кілограми.
Нагадаємо, нещодавно деревчанин здобув «срібло» на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА.
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