Туск спростував, що Польща розглядає відправлення своїх військ в Україну





Про це заявив польський премʼєр-міністр Дональд Туск під час спільної пресконференції з французьким президентом Емманюелем Макроном, цитує



«Хочу покласти край спекуляціям щодо присутності військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемир’я, припинення вогню чи миру. Рішення щодо дій Польщі будуть ухвалюватися у Варшаві й тільки у Варшаві», — наголосив він.



Туск додав, що поки що Польща «не планує таких дій».



Водночас, як наголосив прем'єр, Варшава та Париж мають спільні погляди щодо європейської безпеки, переговорів та справедливого миру для України.



Зазначимо, сьогодні, 12 грудня, Макрон здійснив візит до Польщі після зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та новообраним президентом США Дональдом Трампом.



У ЗМІ з’явилися припущення про те, чи приїде французький політик говорити з поляками про створення миротворчого контингенту в Україні, якщо можливі перемовини з рф призведуть до припинення війни.



Також ще перед заявою Туска, спікер Сейму Шимон Головня казав Rzeczpospolita, що відправлення польських військ в Україну могло б статися лише під егідою НАТО та в структурах Альянсу.



Західні війська в Україні

Нагадаємо, Макрон у лютому на зібраній ним зустрічі країн-партнерів Києва в Парижі обговорював відправлення своїх військ до України. А втім, тоді він зазначив, що наразі держави не досягли консенсусу щодо цього питання.



Нещодавно французьке видання Le Monde написало, що окремі європейські лідери знову повернулися до дискусії про можливе відправлення західних військ до України через потенційну відмову Дональда Трампа надавати допомогу Києву.



Тим часом американські ЗМІ поширювали план врегулювання війни в Україні, який нібито запропонували радники новообраного президента США.



Він, зокрема, передбачає створення демілітаризованої зони на замороженій лінії фронту між росією та Україною, а безпеку там гарантуватимуть війська європейських країн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі Польща не планує відправляти свої війська в Україну в межах миротворчої місії, якби Україна та росія уклали мирну угоду.Про це заявив польський премʼєр-міністрпід час спільної пресконференції з французьким президентом Емманюелем Макроном, цитує Громадське «Хочу покласти край спекуляціям щодо присутності військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемир’я, припинення вогню чи миру. Рішення щодо дій Польщі будуть ухвалюватися у Варшаві й тільки у Варшаві», — наголосив він.Туск додав, що поки що Польща «не планує таких дій».Водночас, як наголосив прем'єр, Варшава та Париж мають спільні погляди щодо європейської безпеки, переговорів та справедливого миру для України.Зазначимо, сьогодні, 12 грудня, Макрон здійснив візит до Польщі після зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та новообраним президентом США Дональдом Трампом.У ЗМІ з’явилися припущення про те, чи приїде французький політик говорити з поляками про створення миротворчого контингенту в Україні, якщо можливі перемовини з рф призведуть до припинення війни.Також ще перед заявою Туска, спікер Сейму Шимон Головня казав Rzeczpospolita, що відправлення польських військ в Україну могло б статися лише під егідою НАТО та в структурах Альянсу.Західні війська в УкраїніНагадаємо, Макрон у лютому на зібраній ним зустрічі країн-партнерів Києва в Парижі обговорював відправлення своїх військ до України. А втім, тоді він зазначив, що наразі держави не досягли консенсусу щодо цього питання.Нещодавно французьке видання Le Monde написало, що окремі європейські лідери знову повернулися до дискусії про можливе відправлення західних військ до України через потенційну відмову Дональда Трампа надавати допомогу Києву.Тим часом американські ЗМІ поширювали план врегулювання війни в Україні, який нібито запропонували радники новообраного президента США.Він, зокрема, передбачає створення демілітаризованої зони на замороженій лінії фронту між росією та Україною, а безпеку там гарантуватимуть війська європейських країн.

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