На Волині з пожежі врятували двох людей
Сьогодні, 18:22
Вогнеборці врятували двох літніх людей під час пожежі в Ковелі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 14:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховому житловому будинку в місті Ковелі.
По прибуттю на місце виклику рятувальники не виявили відкритого вогню, однак через задимлення включилися в апарати захисту органів дихання та зору та у складі ланки вирушили на розвідку, щоб перевірити наявність постраждалих.
На другому поверсі будівлі вони знайшли двох літніх мешканців.
Постраждалих оперативно евакуювали на свіже повітря із використанням спеціальних пристроїв.
Пожежу вдалося ліквідувати о 15:04 за допомогою одного водяного ствола.
Встановлена причина пожежі - дитячі пустощі з вогнем у шафі на першому поверсі.
Медики госпіталізували для обстеження 3,5-річну дитину та власника квартири.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 14:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховому житловому будинку в місті Ковелі.
По прибуттю на місце виклику рятувальники не виявили відкритого вогню, однак через задимлення включилися в апарати захисту органів дихання та зору та у складі ланки вирушили на розвідку, щоб перевірити наявність постраждалих.
На другому поверсі будівлі вони знайшли двох літніх мешканців.
Постраждалих оперативно евакуювали на свіже повітря із використанням спеціальних пристроїв.
Пожежу вдалося ліквідувати о 15:04 за допомогою одного водяного ствола.
Встановлена причина пожежі - дитячі пустощі з вогнем у шафі на першому поверсі.
Медики госпіталізували для обстеження 3,5-річну дитину та власника квартири.
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