На Волині з пожежі врятували двох людей

Вогнеборці врятували двох літніх людей під час пожежі в Ковелі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні о 14:43 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховому житловому будинку в місті Ковелі.По прибуттю на місце виклику рятувальники не виявили відкритого вогню, однак через задимлення включилися в апарати захисту органів дихання та зору та у складі ланки вирушили на розвідку, щоб перевірити наявність постраждалих.На другому поверсі будівлі вони знайшли двох літніх мешканців.Постраждалих оперативно евакуювали на свіже повітря із використанням спеціальних пристроїв.Пожежу вдалося ліквідувати о 15:04 за допомогою одного водяного ствола.Встановлена причина пожежі - дитячі пустощі з вогнем у шафі на першому поверсі.Медики госпіталізували для обстеження 3,5-річну дитину та власника квартири.