На Волині – новий керівник обласного СБУ

Сергій Маслія.



Про кадрове рішення журналісти сайту



Зауважимо, що ще в травні цього року керівником управління СБУ Волині став Іван Рудницький. На цій посаді він пробув до 8 листопада 2024-го, адже указом президента його



З того часу крісло начальника служби безпеки пустувало, проте вже 21 листопада його посів новий керівник – Сергій Маслій, поки що тимчасово.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині призначили тимчасового виконувача обов'язків керівника обласного управління СБУПро кадрове рішення журналісти сайту «Конкурент» дізналися під час позачергового засідання сесії облради у четвер, 12 грудня.Зауважимо, що ще в травні цього року керівником управління СБУ Волині став. На цій посаді він пробув до 8 листопада 2024-го, адже указом президента його призначили очільником обласної військової адміністрації З того часу крісло начальника служби безпеки пустувало, проте вже 21 листопада його посів новий керівник – Сергій Маслій, поки що тимчасово.

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