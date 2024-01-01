На Волині – новий керівник обласного СБУ

На Волині – новий керівник обласного СБУ
На Волині призначили тимчасового виконувача обов'язків керівника обласного управління СБУ Сергій Маслія.

Про кадрове рішення журналісти сайту «Конкурент» дізналися під час позачергового засідання сесії облради у четвер, 12 грудня.

Зауважимо, що ще в травні цього року керівником управління СБУ Волині став Іван Рудницький. На цій посаді він пробув до 8 листопада 2024-го, адже указом президента його призначили очільником обласної військової адміністрації.

З того часу крісло начальника служби безпеки пустувало, проте вже 21 листопада його посів новий керівник – Сергій Маслій, поки що тимчасово.

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Теги: СБУ, Волинь
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