На Волині – новий керівник обласного СБУ
Сьогодні, 20:38
На Волині призначили тимчасового виконувача обов'язків керівника обласного управління СБУ Сергій Маслія.
Про кадрове рішення журналісти сайту «Конкурент» дізналися під час позачергового засідання сесії облради у четвер, 12 грудня.
Зауважимо, що ще в травні цього року керівником управління СБУ Волині став Іван Рудницький. На цій посаді він пробув до 8 листопада 2024-го, адже указом президента його призначили очільником обласної військової адміністрації.
З того часу крісло начальника служби безпеки пустувало, проте вже 21 листопада його посів новий керівник – Сергій Маслій, поки що тимчасово.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про кадрове рішення журналісти сайту «Конкурент» дізналися під час позачергового засідання сесії облради у четвер, 12 грудня.
Зауважимо, що ще в травні цього року керівником управління СБУ Волині став Іван Рудницький. На цій посаді він пробув до 8 листопада 2024-го, адже указом президента його призначили очільником обласної військової адміністрації.
З того часу крісло начальника служби безпеки пустувало, проте вже 21 листопада його посів новий керівник – Сергій Маслій, поки що тимчасово.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Селище на Волині хоче стати містом
Сьогодні, 21:45
Відключення світла 13 грудня на Волині: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:15
На Волині – новий керівник обласного СБУ
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 грудня
Сьогодні, 20:00
Новим кликуном Луцька став Радик Задоволений
Сьогодні, 19:27