Селище на Волині хоче стати містом





Відповідну ініціативу підтримали депутати Волинської обласної ради під час позачергового засідання сесії у четвер, 12 грудня, передає



Мешканці Олики ще восени вирішили, що хочуть стати містянами. Так, 25 жовтня цього року їхня селищна рада підтримала питання про віднесення Олики до категорії міст. У листопаді місцеві депутати звернулися до обласних з проханням надати їм статус міста.



«Врахувавши рекомендації постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією обласна рада вирішила підтримати ініціативу жителів селища Олика Луцького району Волинської області щодо віднесення селища Олика до категорії міст», – зазначають у рішенні.



Наступник крок обранців області – порушити перед Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України клопотання щодо надання селищу статусу міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі селища Олика на Волині хочуть, аби їхній населений пункт став містом.Відповідну ініціативу підтримали депутати Волинської обласної ради під час позачергового засідання сесії у четвер, 12 грудня, передає "Конкурент" Мешканці Олики ще восени вирішили, що хочуть стати містянами. Так, 25 жовтня цього року їхня селищна рада підтримала питання про віднесення Олики до категорії міст. У листопаді місцеві депутати звернулися до обласних з проханням надати їм статус міста.«Врахувавши рекомендації постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією обласна рада вирішила підтримати ініціативу жителів селища Олика Луцького району Волинської області щодо віднесення селища Олика до категорії міст», – зазначають у рішенні.Наступник крок обранців області – порушити перед Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України клопотання щодо надання селищу статусу міста.

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