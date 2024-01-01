Зеленський відповів, чи згоден на відмову від територій в обмін на мир

Зеленський відповів, чи згоден на відмову від територій в обмін на мир
Україна не може юридично визнати свої території, окуповані Росією, російськими.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для СBN, передає ТСН.

Зеленський побоюється, що це питання розколює українське суспільство.

"Ми не можемо і за Конституцією України, і внутрішньо – це розкол для українського суспільства. Найсильніша наша зброя в час повномасштабного вторгнення – це єдність. Найсильніша наша зброя – це наші люди і їхня єдність. Тому не можна гратися речами, які розколюють суспільство", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, якби Україна отримала достатню кількість засобів, техніки від партнерів, то швидше могла б тиснути на полі бою. Якщо таких сил недостатньо – то "якісь питання" можна вирішувати дипломатично, каже президент.

"Але визнавати окуповані території частиною Росії юридично ми не будемо. Якщо ми визнаємо ті чи інші території юридично російськими – це значить, що ми пробачили Росії. Значить світ дав Росії цю можливість – і це дуже поганий приклад для інших таких ризиків у майбутньому в інших куточках світу. Тому юридично це неможливо. Але дипломатично треба досягати своїх цілей. А цілі – це сталий мир і більш швидкий для України", – підсумував Володимир Зеленський.

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Теги: Зеленський, війна
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