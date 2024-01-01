Трамп пропонує розмістити війська ЄС в Україні для контролю за припиненням вогню, - WSJ

Дональд Трамп вважає, що в разі припинення вогню в Україні за «перемир’ям» мають стежити європейські військові.



Про це пише Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, повідомляє



Про це Трамп сказав на зустрічі в Парижі 7 грудня з президентом Володимиром Зеленським і президентом Франції Емманюелем Макроном.



Так, за даними джерел видання, Дональд Трамп заявив, що не підтримує членство України в НАТО.



Проте хоче, щоб Європа відігравала головну роль у підтримці та захисті України, і розглядає можливість залучення європейських військ для моніторингу припинення вогню в Україні. Водночас Трамп виключив присутність військових США в Україні.



Він хоче бачити «сильну, добре озброєну Україну» після припинення бойових дій.



На зустрічі Трамп також наголосив, що європейці можуть зробити більше, щоб змусити Китай тиснути на кремль, аби останній припинив війну.



В оточенні майбутнього президента сказали виданню, що той поки не має конкретного плану щодо України, а головні рішення ухвалить після того, як сформує команду з національної безпеки і проведе переговори з союзниками.



Трамп та Україна



Позиція республіканця Дональда Трампа та його команди щодо України залишається неоднозначною. Під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово стверджував, що «закінчить війну», якщо буде переобраний, не розкриваючи, що саме робитиме.



Він запевняв, що зможе припинити війну за 24 години, зокрема завдяки своїм хорошим стосункам з українським президентом Володимиром Зеленським та російським лідером володимиром путіним.



Водночас Трамп грозився зупинити фінансову допомогу Україні та «вийти» з російсько-української війни.



На дебатах із Джо Байденом він назвав «неприйнятними» вимоги путіна про виведення українських військ з окупованих регіонів та відмову України від вступу до НАТО. Але Джеймс Ді Венс, якого Трамп обрав своїм кандидатом у віцепрезиденти, озвучив протилежну думку, запропонувавши замороження бойових дій на теперішній лінії фронту та відмову України від вступу до НАТО.



За даними ЗМІ, радники Трампа представили план, згідно з яким той у разі переобрання надаватиме Україні додаткову військову допомогу, тільки якщо Київ погодиться на переговори з москвою.



Уже після перемоги Трампа стало відомо про ще один план, який запропонували його радники. Він передбачає, що Київ пообіцяє не вступати до НАТО щонайменше 20 років, а США в обмін на це продовжуватимуть надсилати Україні зброю. росія та Україна нібито мали б погодитися на демілітаризовану зону в понад 1200 км.



Наразі невідомо, якої з цих стратегій буде дотримуватися Трамп і чи робитиме він це взагалі.

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