Майже 200 дронів і 93 ракети: сьогодні був один із наймасштабніших ударів по енергетиці

Майже 200 дронів і 93 ракети: сьогодні був один із наймасштабніших ударів по енергетиці
В ніч проти 13 грудня Україну атакували 93 ракети, збити вдалося 81 з них.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Росіяни запустили майже 200 безпілотників. Це стало одним із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці.

11 крилатих ракет збили завдяки винищувачам F-16.

«Це такий “мирний” план путіна — знищити все. Це так він хоче “перемовин” — тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет», — наголосив Зеленський.

Російські війська завдали наймасовішого удару по Івано-Франківській області від початку повномасштабного вторгнення.

Компанія ДТЕК стверджує, що масованого удару також зазнали її теплоелектростанції — там серйозно пошкоджено обладнання.

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Теги: Росія, Україна, війна
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