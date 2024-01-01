Вогонь перекинувся на будинок: біля Луцька горіла господарська споруда

Вогонь перекинувся на будинок: біля Луцька горіла господарська споруда
Учора, 12 грудня, о 17:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Рованці Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події оперативно прибули рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк. Після прибуття вони встановили, що загорілася господарська споруда, від якої полум’я перекинулося на зовнішню стіну житлового будинку.

Завдяки професійним та злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати о 18:27.
Вогонь перекинувся на будинок: біля Луцька горіла господарська споруда

Попередня причина загоряння – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вогонь перекинувся на будинок: біля Луцька горіла господарська споруда
Сьогодні, 11:39
200 дронів і 93 ракети: сьогодні був один із наймасштабніших ударів по енергетиці
Сьогодні, 11:17
Анонсували зміни у Сухопутних військах, що мають вплинути на ситуацію на фронті
Сьогодні, 11:13
Трамп пропонує розмістити війська ЄС в Україні для контролю за припиненням вогню, - WSJ
Сьогодні, 10:45
На фронті відбулося 210 боїв за добу, - Генштаб
Сьогодні, 10:12
Схожі новини
На Волині з пожежі врятували двох людей На Волині з пожежі врятували двох людей
12 грудень, 18:22
Біля Луцька горів гараж Біля Луцька горів гараж
12 грудень, 12:40
У Луцькому районі горіла господарська споруда. ФОТО У Луцькому районі горіла господарська споруда. ФОТО
10 грудень, 13:11
У Луцьку горіла хата-пустка. ФОТО У Луцьку горіла хата-пустка. ФОТО
10 грудень, 09:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вогонь перекинувся на будинок: біля Луцька горіла господарська споруда
Сьогодні, 11:39
 0
200 дронів і 93 ракети: сьогодні був один із наймасштабніших ударів по енергетиці
Сьогодні, 11:17
 0
Анонсували зміни у Сухопутних військах, що мають вплинути на ситуацію на фронті
Сьогодні, 11:13
 0
Трамп пропонує розмістити війська ЄС в Україні для контролю за припиненням вогню, - WSJ
Сьогодні, 10:45
 0
На фронті відбулося 210 боїв за добу, - Генштаб
Сьогодні, 10:12
 0
Медіа
відео
1/8