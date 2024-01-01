Вогонь перекинувся на будинок: біля Луцька горіла господарська споруда





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події оперативно прибули рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк. Після прибуття вони встановили, що загорілася господарська споруда, від якої полум’я перекинулося на зовнішню стіну житлового будинку.



Завдяки професійним та злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати о 18:27.



Попередня причина загоряння – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 12 грудня, о 17:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Рованці Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події оперативно прибули рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк. Після прибуття вони встановили, що загорілася господарська споруда, від якої полум’я перекинулося на зовнішню стіну житлового будинку.Завдяки професійним та злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати о 18:27.Попередня причина загоряння – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію