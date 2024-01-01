Відключень світла побільшає: у кількох регіонах росіяни пошкодили енергооб’єкти
Сьогодні, 12:07
Війська рф пошкодили енергооб’єкти у кількох регіонах України під час масованої атаки уночі проти 13 грудня. Енергетики вже працюють над відновленням, але обсяг обмежень електропостачання сьогодні був вимушено збільшений.
Про це йдеться у повідомленні «Укренерго», пише Громадське.
Наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно.
Через те, що ситуація в енергосистемі змінюється, можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження. Актуальний графік застосування відключень у вашому регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго.
«Укренерго» запевняє, що аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах почались одразу після відбою повітряної тривоги.
«Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки російських ударів», — зазначили там.
Протягом доби Україна імпортуватиме електроенергію з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 13 447 МВт•год, з максимальною потужністю в окремі години до 1098 МВт.
Споживання тримається на стабільно високому рівні. Станом на 6:00 13 грудня його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня. Учора, 12 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1% вищим, ніж максимум попереднього дня — у середу, 11 грудня.
Масована атака по Україні
Уночі проти 13 грудня війська росії провели чергову масовану атаку по обʼєктах цивільної енергетичної інфраструктури України — це вже 12-та така атака за рік.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україну атакували 93 ракети, серед яких була щонайменше одна з КНДР. Збити вдалося 81 з них. Також росіяни запустили майже 200 безпілотників.
Компанія ДТЕК стверджує, що масованого удару також зазнали її теплоелектростанції — там серйозно пошкоджено обладнання. Посолка США Бріджит Брінк також розповіла, що російські балістичні ракети цілилися не тільки на енергетичні системи, а й на транспортні мережі та ключові об’єкти по всій Україні.
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Про це йдеться у повідомленні «Укренерго», пише Громадське.
Наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно.
Через те, що ситуація в енергосистемі змінюється, можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження. Актуальний графік застосування відключень у вашому регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго.
«Укренерго» запевняє, що аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах почались одразу після відбою повітряної тривоги.
«Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки російських ударів», — зазначили там.
Протягом доби Україна імпортуватиме електроенергію з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 13 447 МВт•год, з максимальною потужністю в окремі години до 1098 МВт.
Споживання тримається на стабільно високому рівні. Станом на 6:00 13 грудня його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня. Учора, 12 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1% вищим, ніж максимум попереднього дня — у середу, 11 грудня.
Масована атака по Україні
Уночі проти 13 грудня війська росії провели чергову масовану атаку по обʼєктах цивільної енергетичної інфраструктури України — це вже 12-та така атака за рік.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україну атакували 93 ракети, серед яких була щонайменше одна з КНДР. Збити вдалося 81 з них. Також росіяни запустили майже 200 безпілотників.
Компанія ДТЕК стверджує, що масованого удару також зазнали її теплоелектростанції — там серйозно пошкоджено обладнання. Посолка США Бріджит Брінк також розповіла, що російські балістичні ракети цілилися не тільки на енергетичні системи, а й на транспортні мережі та ключові об’єкти по всій Україні.
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