Відключень світла побільшає: у кількох регіонах росіяни пошкодили енергооб’єкти

Відключень світла побільшає: у кількох регіонах росіяни пошкодили енергооб’єкти
Війська рф пошкодили енергооб’єкти у кількох регіонах України під час масованої атаки уночі проти 13 грудня. Енергетики вже працюють над відновленням, але обсяг обмежень електропостачання сьогодні був вимушено збільшений.

Про це йдеться у повідомленні «Укренерго», пише Громадське.

Наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно.

Через те, що ситуація в енергосистемі змінюється, можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження. Актуальний графік застосування відключень у вашому регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго.

«Укренерго» запевняє, що аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах почались одразу після відбою повітряної тривоги.

«Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки російських ударів», — зазначили там.

Протягом доби Україна імпортуватиме електроенергію з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 13 447 МВт•год, з максимальною потужністю в окремі години до 1098 МВт.

Споживання тримається на стабільно високому рівні. Станом на 6:00 13 грудня його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня. Учора, 12 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1% вищим, ніж максимум попереднього дня — у середу, 11 грудня.

Масована атака по Україні

Уночі проти 13 грудня війська росії провели чергову масовану атаку по обʼєктах цивільної енергетичної інфраструктури України — це вже 12-та така атака за рік.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україну атакували 93 ракети, серед яких була щонайменше одна з КНДР. Збити вдалося 81 з них. Також росіяни запустили майже 200 безпілотників.

Компанія ДТЕК стверджує, що масованого удару також зазнали її теплоелектростанції — там серйозно пошкоджено обладнання. Посолка США Бріджит Брінк також розповіла, що російські балістичні ракети цілилися не тільки на енергетичні системи, а й на транспортні мережі та ключові об’єкти по всій Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В онкогематологічне відділення Волинської дитячої лікарні треба наркозно-дихальний апарат: збирають кошти
Сьогодні, 12:21
У Луцьку на Конякіна автівка збила 6-річну дівчинку
Сьогодні, 12:17
Відключень світла побільшає: у кількох регіонах росіяни пошкодили енергооб’єкти
Сьогодні, 12:07
Поблизу Луцька внаслідок ДТП загинув пішохід
Сьогодні, 12:05
Вогонь перекинувся на будинок: біля Луцька горіла господарська споруда
Сьогодні, 11:39
Схожі новини
Взимку Україні загрожують до 20 годин на добу без світла, — Politico Взимку Україні загрожують до 20 годин на добу без світла, — Politico
04 листопад, 15:52
Анонсували поглиблену перевірку застосування графіків відключень світла Анонсували поглиблену перевірку застосування графіків відключень світла
11 липень, 14:50
Чому в різних областях електроенергію відключають на різну кількість годин, – відповіли в «Укренерго» Чому в різних областях електроенергію відключають на різну кількість годин, – відповіли в «Укренерго»
05 червень, 15:46
Найближчі місяці українці можуть проводити значну частину дня без світла, – ЗМІ Найближчі місяці українці можуть проводити значну частину дня без світла, – ЗМІ
05 червень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Засуджений за держзраду прикордонник з Волині дав згоду на обмін у рф
Сьогодні, 13:05
 0
Золота класика: вишукані сережки-конюшина
Сьогодні, 12:48
 0
В онкогематологічне відділення Волинської дитячої лікарні треба наркозно-дихальний апарат: збирають кошти
Сьогодні, 12:21
 0
У Луцьку на Конякіна автівка збила 6-річну дівчинку
Сьогодні, 12:17
 0
Відключень світла побільшає: у кількох регіонах росіяни пошкодили енергооб’єкти
Сьогодні, 12:07
 0
Медіа
відео
1/8