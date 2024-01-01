В онкогематологічне відділення Волинської дитячої лікарні треба наркозно-дихальний апарат: збирають кошти





Саме тому БО "Благодійний фонд Роксолани Несторук" організував збір.



Про це на сторінках в



Вона зазначила, що вартість апарату немала, ціна сягає від 1,2 до 1,9 мільйони гривень. Але саме такими апаратами користуються операційні у Європі.



"Це наркозно-дихальна маскова станція, щоб діти в операційній отримували наркоз маскою, а не голкою, і щоб в ході операції все було під контролем: дихання, сатурація тощо. Я вірю, що разом ми зможемо забезпечити таким апаратом дитячу лікарню. Прошу максимального поширення та донатів", - написала Роксолана.



На різдвяній ярмарці, яку цьогоріч облаштували при вході у Луцький центральний парк, з 13 грудня до 6 січня будуть стояти скриньки для збору коштів.



Також задонатити можна онлайн. Реквізити знайдете за посиланням:

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