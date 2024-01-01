Біля Торецька загинув Герой з Волині Михайло Попік
Сьогодні, 13:46
Ще один український військовий, який захищав волю та незалежність України, пішов у засвіти.
Про це повідомили у Литовезькій громаді.
"25 листопада 2024 року в бою за Україну, її свободу і незалежність в результаті обстрілу з танка в районі н.п. Торецьк, Бахмутського району Донецької області загинув
наш земляк - молодший сержант ПОПІК МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ.
Завтра о 10.00 траурний кортеж виїде з м. Нововолинськ ( від моргу). Їхати будемо через селище Благодатне на село Заболотці( вул. Героя Ігоря Модіна).
О 10.30 створюємо коридор шани від початку с. Біличі ( біля вʼїзду з Благодатного) до дому загиблого ( Заболотці, вул Героя Ігоря Модіна, 18)", - йдеться в повідомленні.
Чин поховання відбудеться у Хресто-Воздвиженському храмі с. Заболотці о 12.00 цього ж дня. Поховають загиблого ЗАХИСНИКА на сільському кладовищі.
"Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого ГЕРОЯ. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять і слава українському Воїну!" - наголошують у громаді.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Литовезькій громаді.
"25 листопада 2024 року в бою за Україну, її свободу і незалежність в результаті обстрілу з танка в районі н.п. Торецьк, Бахмутського району Донецької області загинув
наш земляк - молодший сержант ПОПІК МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ.
Завтра о 10.00 траурний кортеж виїде з м. Нововолинськ ( від моргу). Їхати будемо через селище Благодатне на село Заболотці( вул. Героя Ігоря Модіна).
О 10.30 створюємо коридор шани від початку с. Біличі ( біля вʼїзду з Благодатного) до дому загиблого ( Заболотці, вул Героя Ігоря Модіна, 18)", - йдеться в повідомленні.
Чин поховання відбудеться у Хресто-Воздвиженському храмі с. Заболотці о 12.00 цього ж дня. Поховають загиблого ЗАХИСНИКА на сільському кладовищі.
"Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого ГЕРОЯ. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять і слава українському Воїну!" - наголошують у громаді.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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