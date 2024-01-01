Засуджений за держзраду прикордонник з Волині дав згоду на обмін у рф





Про це йдеться на сайті державного проєкту "Хочу к своим", пише



В жовтні прикордонника Ігоря Кадаєва цього року прикордонника засудили на 15 років позбавлення волі. В листопаді він написав лист до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і попросив передати його у Росію, або на тимчасово окуповану РФ територію.



Що відомо про затримання прикордонника Ігоря Кадаєва



40-річного начальника відділу прикордонного загону затримали в червні 2024 року. За даними слідства, він збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині, встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які охороняють кордон із Білоруссю.



В СБУ встановили, що "куратором" прикордонника був співробітник ФСБ Олексій Добрицький, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську. Слідство вважає, що українського прикордонника завербували, коли він проходив службу на сході України. В замін на співпрацю прикордонника обіцяли "евакуювати" на територію Росії і влаштувати до окупаційних угруповань РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 40-річний засуджений за держзраду і співпрацю з російськими спецслужбами начальник відділу прикордонного загону на Волині хоче, щоб його в рамках обміну передали у РФ.Про це йдеться на сайті державного проєкту "Хочу к своим", пише Суспільне В жовтні прикордонникацього року прикордонника засудили на 15 років позбавлення волі. В листопаді він написав лист до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і попросив передати його у Росію, або на тимчасово окуповану РФ територію.40-річного начальника відділу прикордонного загону затримали в червні 2024 року. За даними слідства, він збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині, встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які охороняють кордон із Білоруссю.В СБУ встановили, що "куратором" прикордонника був співробітник ФСБ Олексій Добрицький, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську. Слідство вважає, що українського прикордонника завербували, коли він проходив службу на сході України. В замін на співпрацю прикордонника обіцяли "евакуювати" на територію Росії і влаштувати до окупаційних угруповань РФ.

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