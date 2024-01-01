Засуджений за держзраду прикордонник з Волині дав згоду на обмін у рф
Сьогодні, 13:05
40-річний засуджений за держзраду і співпрацю з російськими спецслужбами начальник відділу прикордонного загону на Волині хоче, щоб його в рамках обміну передали у РФ.
Про це йдеться на сайті державного проєкту "Хочу к своим", пише Суспільне.
В жовтні прикордонника Ігоря Кадаєва цього року прикордонника засудили на 15 років позбавлення волі. В листопаді він написав лист до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і попросив передати його у Росію, або на тимчасово окуповану РФ територію.
Що відомо про затримання прикордонника Ігоря Кадаєва
40-річного начальника відділу прикордонного загону затримали в червні 2024 року. За даними слідства, він збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині, встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які охороняють кордон із Білоруссю.
В СБУ встановили, що "куратором" прикордонника був співробітник ФСБ Олексій Добрицький, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську. Слідство вважає, що українського прикордонника завербували, коли він проходив службу на сході України. В замін на співпрацю прикордонника обіцяли "евакуювати" на територію Росії і влаштувати до окупаційних угруповань РФ.
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Про це йдеться на сайті державного проєкту "Хочу к своим", пише Суспільне.
В жовтні прикордонника Ігоря Кадаєва цього року прикордонника засудили на 15 років позбавлення волі. В листопаді він написав лист до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і попросив передати його у Росію, або на тимчасово окуповану РФ територію.
Що відомо про затримання прикордонника Ігоря Кадаєва
40-річного начальника відділу прикордонного загону затримали в червні 2024 року. За даними слідства, він збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині, встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які охороняють кордон із Білоруссю.
В СБУ встановили, що "куратором" прикордонника був співробітник ФСБ Олексій Добрицький, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську. Слідство вважає, що українського прикордонника завербували, коли він проходив службу на сході України. В замін на співпрацю прикордонника обіцяли "евакуювати" на територію Росії і влаштувати до окупаційних угруповань РФ.
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