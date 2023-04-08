У Луцьку на Конякіна автівка збила 6-річну дівчинку





Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на дитину. Дівчинку оглядали медики.



Як зазначили



По приїзду вони оглядали 6-річну дівчинку. Дитина отримала забій колінного суглобу.



Її доставили у Волинську обласну клінічну дитячу лікарню. Дитина отримала легкі тілесні ушкодження.



У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що водій автомобіля Lexus здійснив наїзд на дитину 2017 року народження. Дівчинку після надання медичної допомоги не госпіталізовували.



Водій був тверезим.



Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 12 грудня, на вулиці Конякіна у Луцьку.Зі слів очевидців, водій авто здійснив наїзд на дитину. Дівчинку оглядали медики.Як зазначили Волинським Новинам в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики виїжджали на виклик про наїзд на пішохода.По приїзду вони оглядали 6-річну дівчинку. Дитина отримала забій колінного суглобу.Її доставили у Волинську обласну клінічну дитячу лікарню. Дитина отримала легкі тілесні ушкодження.У пресслужбі ГУНП у Волинській області зазначили, що водій автомобіля Lexus здійснив наїзд на дитину 2017 року народження. Дівчинку після надання медичної допомоги не госпіталізовували.Водій був тверезим.Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ.

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