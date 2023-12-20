Поблизу Луцька внаслідок ДТП загинув пішохід

Поблизу Луцька внаслідок ДТП загинув пішохід
Поблизу Луцька внаслідок ДТП загинув пішохід: слідчі розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 12 грудня, на автодорозі у селі Дачне.

39-річний житель Ківерець, керуючи автомобілем Skoda Octavia, допустив наїзд на пішохода, 41-річного місцевого жителя, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.

Внаслідок автопригоди постраждалий загинув.

Транспортний засіб поліцейські вилучили, водій тверезий.

За фактом летальної ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Луцьк, ДТП, поліція
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