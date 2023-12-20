Поблизу Луцька внаслідок ДТП загинув пішохід





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 12 грудня, на автодорозі у селі Дачне.



39-річний житель Ківерець, керуючи автомобілем Skoda Octavia, допустив наїзд на пішохода, 41-річного місцевого жителя, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.



Внаслідок автопригоди постраждалий загинув.



Транспортний засіб поліцейські вилучили, водій тверезий.



За фактом летальної ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу Луцька внаслідок ДТП загинув пішохід: слідчі розпочали кримінальне провадження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 12 грудня, на автодорозі у селі Дачне.39-річний житель Ківерець, керуючи автомобілем Skoda Octavia, допустив наїзд на пішохода, 41-річного місцевого жителя, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.Внаслідок автопригоди постраждалий загинув.Транспортний засіб поліцейські вилучили, водій тверезий.За фактом летальної ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію