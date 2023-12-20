Поблизу Луцька внаслідок ДТП загинув пішохід
Сьогодні, 12:05
Поблизу Луцька внаслідок ДТП загинув пішохід: слідчі розпочали кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 12 грудня, на автодорозі у селі Дачне.
39-річний житель Ківерець, керуючи автомобілем Skoda Octavia, допустив наїзд на пішохода, 41-річного місцевого жителя, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.
Внаслідок автопригоди постраждалий загинув.
Транспортний засіб поліцейські вилучили, водій тверезий.
За фактом летальної ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 12 грудня, на автодорозі у селі Дачне.
39-річний житель Ківерець, керуючи автомобілем Skoda Octavia, допустив наїзд на пішохода, 41-річного місцевого жителя, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.
Внаслідок автопригоди постраждалий загинув.
Транспортний засіб поліцейські вилучили, водій тверезий.
За фактом летальної ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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