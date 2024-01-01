У Луцьку та районі триває перевірка укриттів та підвальних приміщень

У Луцьку та районі триває перевірка укриттів та підвальних приміщень
У Луцьку та районі триває перевірка укриттів та підвальних приміщень. Упродовж листопада обстежили 429 підвалів у житлових будинках, установах, організаціях та на підприємствах, із них – 209 потенційних укриттів.

Про це розповів Суспільному головний фахівець цивільного захисту населення Луцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Мельничук.

Які вимоги до укриттів

З його слів, рятувальники перевіряють підземні простори незалежно від форми власності. Нині обстежують підвальні приміщення, в яких надалі можна буде облаштувати найпростіше укриття. Каже, що найголовніші вимоги до укриття такі:

Щоб підвал не підтоплювався ґрунтовими водами, щоб підвал не був сирий;

Стіни повинні бути цегляні, перекриття має бути залізобетонне;

Не підходить панельний будинок та технічне приміщення;

Якщо висота стелі має менша, ніж 1 м 80 см.

Якщо всі ці вимоги дотримані, то це приміщення можна розглядати, як потенційне укриття, каже Андрій Мельничук.
У Луцьку та районі триває перевірка укриттів та підвальних приміщень

З його слів, найпростіше укриття має бути таким:

Площа на одну особу не менш не менше 0,6 м;

Місця для сидіння;

Питна вода, вогнегасники, технічні інструменти;

Обов'язково має бути туалет.

Як розповів Суспільному головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міськради Дмитро Сапожніков, у Луцькій тергромаді є понад 700 укриттів, із них 103 захисні споруди цивільного захисту, сховища і протирадіаційні укриття.

Перевірка укриття на проспекті Соборності у Луцьку

У будинку на проспекті Соборності у Луцьку, орієнтовно живе 250 людей, каже голова ОСББ Катерина Зюзіна. З її слів, під час повітряних тривог мешканці спускаються у підвал. У ньому є стільці та вода. Перекриття залізобетонне, що відповідає вимогам, каже рятувальник Андрій Мельничук.

З його слів, саме балансоутримувачі несуть відповідальність за доступ до захисних споруд та їхній стан.

"У будинку, наприклад, є 4 під’їзди, до кожного підвалу є ключ. Ми під’їхали, не повідомляючи нікого, і прийшли подивилися на вхідні двері, там написано, що ключі знаходяться у кв. №4. Ми підходимо, натискуємо на домофоні №4 і кажемо є тривога, дайте нам ключі", — розповідає про перевірки головний фахівець цивільного захисту населення ГУ ДСНС Волині Андрій Мельничук.

Зі слів мешканця будинку Петра Милогродського, під час повітряних тривог до підвалу спускаються люди. У мешканців є власні ключі до його дверей. В основному спускаються мами з дітьми та люди старшого віку, каже місцевий житель.

Зі слів Андрія Мельничука, подібні перевірки відбуваються постійно і продовжуватимуться регулярно.

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Теги: Волинь, укриття
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