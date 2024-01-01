Росія атакувала 6 об'єктів енергетики на Львівщині

Росія атакувала 6 об'єктів енергетики на Львівщині
13 грудня ворог атакував об'єкти енергетики Львівщини.

Про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький.

"Ворог атакував об'єкти енергетики нашої області! На щастя, станом на цю хвилину інформації про постраждалих немає.

Однак, через обстріли, будуть зміни в графіках відключень електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Козицький повідомив, що під час сьогоднішньої ранкової атаки ворог атакував 6 об'єктів критично-енергетичної інфраструктури.

Пожежі, які виникли внаслідок удару, ліквідували. На місці працюють працівники ДСНС і правоохоронці.

Обійшлося без постраждалих.

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Теги: Львівщина, атака
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