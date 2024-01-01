На Сумщині загинув Герой з Волині Сергій Шелест

На Сумщині загинув Герой з Волині Сергій Шелест
Пекучий біль і гіркий смуток війни знову торкнувся Іваничівської громади. Надійшла трагічна звістка, що 12 листопада 2024 року загинув житель селища Іваничі, командир стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти, сержант Сергій Шелест, 1973 року народження.

Про це повідомили у громаді.

"Шелест Сергій Трохимович, відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, за Україну, її свободу і незалежність, загинув в результаті артилерійського обстрілу позицій, виконуючи бойове завдання по захисту Батьківщини на Сумщині.

У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 13 грудня 2024 року, відбудеться чин похорону загиблого Героя Сергія Шелеста. Зазначається, що детальна інформація про прибуття тіла загиблого Героя буде подана згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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