На Волині виявили порушників продажу новорічних дерев

На Волині виявили порушників продажу новорічних дерев
Від початку продажу новорічних дерев на Волині склали чотири протоколи та виявили три порушення.

Про це 13 грудня повідомили в обласній Держекоінспекції, пише Суспільне.

Зокрема, 5 грудня у Берестянському лісництві філії "Ківерцівське Лісового господарства" виявили факт незаконної порубки новорічних насаджень. Складений протокол відповідно до статті 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф для фізичних осіб у розмірі від 170 до 510 гривень та для юридичних осіб від 510 до 850 гривень.

У місті Луцьку 9 грудня зафіксували два факти незаконного збуту новорічних ялинок. Дерева продавали без документів про їх походження та відповідних бирок. На двох продавців склали протоколи за частиною 1 статті 88-1 КУпАП. Розмір штрафу становить від 510 до 1700 гривень.

12 грудня у Нововолинську, спільно з представниками управління Муніципальної варти, був виявлений факт зберігання незаконно зрубаних дерев, складений протокол за частиною 1 статті 65 КУпАП. Розмір штрафу для громадян становить від 510 до 1020 гривень, для посадових осіб від 2550 до 5100 гривень

Довідково: Згідно з вимогами природоохоронного законодавства: транспортування й продаж новорічних ялинок чи сосен здійснюється лише за наявності накладних — з лісництва та товаротранспортної накладної. На зрізі кожного дерева кріпиться електронний чіп зі штрих-кодом лісового господарства, яке виростило хвою. Ознакою легального походження дерев хвойних порід є також етикетка чи пластмасова бирка зі штрих-кодом та ідентифікаційним номером.

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Теги: Волинь, новорічні дерева
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