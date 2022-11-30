На Волині виявили порушників продажу новорічних дерев





Про це 13 грудня повідомили в обласній Держекоінспекції, пише



Зокрема, 5 грудня у Берестянському лісництві філії "Ківерцівське Лісового господарства" виявили факт незаконної порубки новорічних насаджень. Складений протокол відповідно до статті 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф для фізичних осіб у розмірі від 170 до 510 гривень та для юридичних осіб від 510 до 850 гривень.



У місті Луцьку 9 грудня зафіксували два факти незаконного збуту новорічних ялинок. Дерева продавали без документів про їх походження та відповідних бирок. На двох продавців склали протоколи за частиною 1 статті 88-1 КУпАП. Розмір штрафу становить від 510 до 1700 гривень.



12 грудня у Нововолинську, спільно з представниками управління Муніципальної варти, був виявлений факт зберігання незаконно зрубаних дерев, складений протокол за частиною 1 статті 65 КУпАП. Розмір штрафу для громадян становить від 510 до 1020 гривень, для посадових осіб від 2550 до 5100 гривень



Довідково: Згідно з вимогами природоохоронного законодавства: транспортування й продаж новорічних ялинок чи сосен здійснюється лише за наявності накладних — з лісництва та товаротранспортної накладної. На зрізі кожного дерева кріпиться електронний чіп зі штрих-кодом лісового господарства, яке виростило хвою. Ознакою легального походження дерев хвойних порід є також етикетка чи пластмасова бирка зі штрих-кодом та ідентифікаційним номером.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку продажу новорічних дерев на Волині склали чотири протоколи та виявили три порушення.Про це 13 грудня повідомили в обласній Держекоінспекції, пише Суспільне Зокрема, 5 грудня у Берестянському лісництві філії "Ківерцівське Лісового господарства" виявили факт незаконної порубки новорічних насаджень. Складений протокол відповідно до статті 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф для фізичних осіб у розмірі від 170 до 510 гривень та для юридичних осіб від 510 до 850 гривень.У місті Луцьку 9 грудня зафіксували два факти незаконного збуту новорічних ялинок. Дерева продавали без документів про їх походження та відповідних бирок. На двох продавців склали протоколи за частиною 1 статті 88-1 КУпАП. Розмір штрафу становить від 510 до 1700 гривень.12 грудня у Нововолинську, спільно з представниками управління Муніципальної варти, був виявлений факт зберігання незаконно зрубаних дерев, складений протокол за частиною 1 статті 65 КУпАП. Розмір штрафу для громадян становить від 510 до 1020 гривень, для посадових осіб від 2550 до 5100 гривеньЗгідно з вимогами природоохоронного законодавства: транспортування й продаж новорічних ялинок чи сосен здійснюється лише за наявності накладних — з лісництва та товаротранспортної накладної. На зрізі кожного дерева кріпиться електронний чіп зі штрих-кодом лісового господарства, яке виростило хвою. Ознакою легального походження дерев хвойних порід є також етикетка чи пластмасова бирка зі штрих-кодом та ідентифікаційним номером.

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