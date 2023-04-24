У Луцьку судили чоловіка, який кинув страйкбольну гранату у центрі міста
Сьогодні, 17:12
23-річного жителя Хмельниччини, який 29 червня цього року кинув страйкбольну гранату на подвірʼя у центрі Луцька, визнали винним у хуліганстві.
Під час вибуху імітаційно-тренувальної страйкбольної гранати поруч перебували четверо людей, ніхто не травмувався, зазначили у вироку Луцького міськрайонного суду, пише Суспільне.
Граната спричинила шумовий та світловий ефект.
23-річний обвинувачений — військовослужбовець Збройних сил України. Під час судових засідань чоловік не зміг пояснити мотиви свого вчинку. Проте розкаявся у вчиненому.
Обвинуваченого визнали винним за ч. 1 ст. 296 КК України "Хуліганство" та призначили покарання вигляді 25 500 грн штрафу.
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Під час вибуху імітаційно-тренувальної страйкбольної гранати поруч перебували четверо людей, ніхто не травмувався, зазначили у вироку Луцького міськрайонного суду, пише Суспільне.
Граната спричинила шумовий та світловий ефект.
23-річний обвинувачений — військовослужбовець Збройних сил України. Під час судових засідань чоловік не зміг пояснити мотиви свого вчинку. Проте розкаявся у вчиненому.
Обвинуваченого визнали винним за ч. 1 ст. 296 КК України "Хуліганство" та призначили покарання вигляді 25 500 грн штрафу.
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