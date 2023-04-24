У Луцьку судили чоловіка, який кинув страйкбольну гранату у центрі міста

У Луцьку судили чоловіка, який кинув страйкбольну гранату у центрі міста
23-річного жителя Хмельниччини, який 29 червня цього року кинув страйкбольну гранату на подвірʼя у центрі Луцька, визнали винним у хуліганстві.

Під час вибуху імітаційно-тренувальної страйкбольної гранати поруч перебували четверо людей, ніхто не травмувався, зазначили у вироку Луцького міськрайонного суду, пише Суспільне.

Граната спричинила шумовий та світловий ефект.

23-річний обвинувачений — військовослужбовець Збройних сил України. Під час судових засідань чоловік не зміг пояснити мотиви свого вчинку. Проте розкаявся у вчиненому.

Обвинуваченого визнали винним за ч. 1 ст. 296 КК України "Хуліганство" та призначили покарання вигляді 25 500 грн штрафу.

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Теги: Волинь, граната, суд
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