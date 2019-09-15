Після війни Міносвіти хоче залучити в українські університети 100 тисяч іноземців





Про це сказав заступник міністра освіти Михайло Винницький в інтерв’ю «Українському радіо», пише



За його словами, до повномасштабного вторгнення в Україні вчилися 73 тисячі іноземних студентів. Здебільшого вони були з Індії, Північної Африки та колишніх радянських країн, а також Глобального Півдня. Більшість із них вчилась на медиків — таких було приблизно 68 тисяч.



«Я можу це оголосити, що найближчим часом після завершення війни, нам потрібно повернути в Україну щонайменше 100 тисяч студентів», — каже Винницький.



Заступник міністра пояснює, що перебування одного іноземного студента в Україні разом з гуртожитком та оплатою за навчання становить приблизно 10 тисяч євро на рік.



Якщо ж в Україну приїде вчитися 100 тисяч іноземців, то це, мовляв, приноситиме мільярд доларів щороку в українську економіку. Він додає, що велика кількість таких студентів мають вчитися українською мовою, попри те, що для деяких професій також важлива англійська.



«Якщо ви їдете вчитися в Німеччину, то маєте знати німецьку. Якщо ви їдете вчитися в Англію, то знаєте англійську. В Чехію, чеську. Чому ми маємо вимагати інше?» — стверджує посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерстві освіти поставили за ціль після завершення війни повернути в Україну 100 тисяч іноземців, які будуть навчатися в закладах освіти.Про це сказав заступник міністра освітив інтерв’ю «Українському радіо», пише Громадське За його словами, до повномасштабного вторгнення в Україні вчилися 73 тисячі іноземних студентів. Здебільшого вони були з Індії, Північної Африки та колишніх радянських країн, а також Глобального Півдня. Більшість із них вчилась на медиків — таких було приблизно 68 тисяч.«Я можу це оголосити, що найближчим часом після завершення війни, нам потрібно повернути в Україну щонайменше 100 тисяч студентів», — каже Винницький.Заступник міністра пояснює, що перебування одного іноземного студента в Україні разом з гуртожитком та оплатою за навчання становить приблизно 10 тисяч євро на рік.Якщо ж в Україну приїде вчитися 100 тисяч іноземців, то це, мовляв, приноситиме мільярд доларів щороку в українську економіку. Він додає, що велика кількість таких студентів мають вчитися українською мовою, попри те, що для деяких професій також важлива англійська.«Якщо ви їдете вчитися в Німеччину, то маєте знати німецьку. Якщо ви їдете вчитися в Англію, то знаєте англійську. В Чехію, чеську. Чому ми маємо вимагати інше?» — стверджує посадовець.

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