У Луцьку вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

У Луцьку вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
14 грудня в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Сьогодні, аби вшанувати пам’ять усіх, хто загинув під час ліквідації аварії та помер від її наслідків, на меморіальному комплексі “Вічна слава” біля пам’ятного знаку “Жертвам Чорнобиля” зібралися міський голова Ігор Поліщук, заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт, ліквідатори аварії.

Присутні поклали квіти на граніт монумента та подякували учасникам тих подій за їх неоціненний подвиг, зазначивши, що з кожним роком чорнобильців, на жаль, стає все менше і менше.
У Луцьку вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
У Луцьку вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
У Луцьку вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
У Луцьку вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
У Луцьку вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
У Луцьку вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

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Теги: Луцьк, Чорнобильська АЕС, ліквідатори
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