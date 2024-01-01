Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 14 грудня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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