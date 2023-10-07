На Волині шукають чоловіка, який пішов з дому тиждень тому
Сьогодні, 21:16
Волинські поліцейські встановлюють місцезнаходження зниклого безвісти 48-річного Валентина Пасіка.
Про це повідомляють у Камінь-Каширському районному відділі поліції.
Востаннє чоловіка бачили у минулу п’ятницю, 6 грудня. Він пішов із дому у селі Велика Глуша та досі не повернувся.
Прикмети зниклого: зріст близько 180 см, кремезної тілобудови, волосся світле, обличчя не голене, зі щетиною.
Звертаємося до усіх, хто матиме будь-яку інформацію щодо місця перебування зниклого Валентина Пасіка, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: 102 або 380506254509
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Про це повідомляють у Камінь-Каширському районному відділі поліції.
Востаннє чоловіка бачили у минулу п’ятницю, 6 грудня. Він пішов із дому у селі Велика Глуша та досі не повернувся.
Прикмети зниклого: зріст близько 180 см, кремезної тілобудови, волосся світле, обличчя не голене, зі щетиною.
Звертаємося до усіх, хто матиме будь-яку інформацію щодо місця перебування зниклого Валентина Пасіка, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: 102 або 380506254509
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