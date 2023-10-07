На Волині шукають чоловіка, який пішов з дому тиждень тому

Валентина Пасіка.



Про це повідомляють у Камінь-Каширському районному відділі поліції.



Востаннє чоловіка бачили у минулу п’ятницю, 6 грудня. Він пішов із дому у селі Велика Глуша та досі не повернувся.



Прикмети зниклого: зріст близько 180 см, кремезної тілобудови, волосся світле, обличчя не голене, зі щетиною.



Звертаємося до усіх, хто матиме будь-яку інформацію щодо місця перебування зниклого Валентина Пасіка, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: 102 або 380506254509



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські поліцейські встановлюють місцезнаходження зниклого безвісти 48-річногоПро це повідомляють у Камінь-Каширському районному відділі поліції.Востаннє чоловіка бачили у минулу п’ятницю, 6 грудня. Він пішов із дому у селі Велика Глуша та досі не повернувся.Прикмети зниклого: зріст близько 180 см, кремезної тілобудови, волосся світле, обличчя не голене, зі щетиною.Звертаємося до усіх, хто матиме будь-яку інформацію щодо місця перебування зниклого Валентина Пасіка, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: 102 або 380506254509

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію