На Волині шукають чоловіка, який пішов з дому тиждень тому

На Волині шукають чоловіка, який пішов з дому тиждень тому
Волинські поліцейські встановлюють місцезнаходження зниклого безвісти 48-річного Валентина Пасіка.

Про це повідомляють у Камінь-Каширському районному відділі поліції.

Востаннє чоловіка бачили у минулу п’ятницю, 6 грудня. Він пішов із дому у селі Велика Глуша та досі не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст близько 180 см, кремезної тілобудови, волосся світле, обличчя не голене, зі щетиною.

Звертаємося до усіх, хто матиме будь-яку інформацію щодо місця перебування зниклого Валентина Пасіка, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: 102 або 380506254509

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, розшук
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