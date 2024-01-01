Чи подорожчає на Волині хліб. ВІДЕО

Чи подорожчає на Волині хліб. ВІДЕО
В Україні у 2024 році помітно зросли ціни на хліб та хлібобулочні вироби. Однак, як прогнозують експерти, до кінця року ці харчові продукти можуть ще більше здорожчати.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV».

Як розповів перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, зростання вартості хліба відбувається через підвищення вартості на сировину, енергоносії та логістику.

«Мова йде про необхідність подорожчання в межах 10-15 %. Мінімальна відпускна ціна має бути не менше 35 гривень за кілограм. Все, що нижче, це фактично нижче собівартості і підприємство не може в такому режимі працювати довго. Вимиваються обігові кошти і прийде до того, що підприємство не зможе платити за сировину, зарплату, енергоносії. Тобто, змушені будуть зупинитись», – повідомив Юрій Дученко.

Ціни на хліб зростали вже на 5-10% протягом літа та на початку осені. Йдеться, зокрема, про сорти масового вжитку – пшеничний та батон. Вони мають найбільший попит.

Ціна хліба залежить і від врожаю зернових. Чи вистачить сировини для внутрішнього ринку, буде відомо навесні.

«Міністерство аграрної політики запевнює, що контролюється вивіз зерна на експорт і для внутрішнього ринку продовольчого зерна має бути достатньо. Але виробники зерна сьогодні бачать тренди по зростанню ціни, вони його просто притримують. І на сьогоднішній день великих пропозицій по зерну II-III класу на ринку, на жаль, обмаль. Через дефіцит пропозицій збільшується його ціна», – розповів Юрій Дученко.


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Теги: Волинь, продукти, ціни, хліб
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