В Україні перед святами картопля подорожчала на 22%
13 грудень, 23:19
Цього тижня в Україні відпускні ціни на картоплю зросли на 22% на тлі збільшення попиту перед святами.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на галузеве видання EastFruit.
На тлі збільшення попиту фермери 13 грудня декларують ціни на картоплю в діапазоні 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг).
Активізацію торгової активності в цьому сегменті оператори ринку пов'язують із збільшенням зацікавленості гуртових компаній та роздрібних мереж, які вже почали формувати запаси на період новорічних свят.
"При цьому вони не виключають ймовірності подальшого зростання цін у даному сегменті, проте зізнаються, що різкого подорожчання не варто очікувати", - пише видання.
Нині картопля в Україні надходить у продаж уже в середньому на 85% дорожче, ніж за аналогічний період торік. Таке значне підвищення ціни зумовлено скороченням виробництва картоплі в країні.
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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на галузеве видання EastFruit.
На тлі збільшення попиту фермери 13 грудня декларують ціни на картоплю в діапазоні 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг).
Активізацію торгової активності в цьому сегменті оператори ринку пов'язують із збільшенням зацікавленості гуртових компаній та роздрібних мереж, які вже почали формувати запаси на період новорічних свят.
"При цьому вони не виключають ймовірності подальшого зростання цін у даному сегменті, проте зізнаються, що різкого подорожчання не варто очікувати", - пише видання.
Нині картопля в Україні надходить у продаж уже в середньому на 85% дорожче, ніж за аналогічний період торік. Таке значне підвищення ціни зумовлено скороченням виробництва картоплі в країні.
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