В Україні перед святами картопля подорожчала на 22%

Цього тижня в Україні відпускні ціни на картоплю зросли на 22% на тлі збільшення попиту перед святами.Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на галузеве видання EastFruit.На тлі збільшення попиту фермери 13 грудня декларують ціни на картоплю в діапазоні 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг).Активізацію торгової активності в цьому сегменті оператори ринку пов'язують із збільшенням зацікавленості гуртових компаній та роздрібних мереж, які вже почали формувати запаси на період новорічних свят."При цьому вони не виключають ймовірності подальшого зростання цін у даному сегменті, проте зізнаються, що різкого подорожчання не варто очікувати", - пише видання.Нині картопля в Україні надходить у продаж уже в середньому на 85% дорожче, ніж за аналогічний період торік. Таке значне підвищення ціни зумовлено скороченням виробництва картоплі в країні.