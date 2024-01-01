14 грудня на Волині: гортаючи календар

14 грудня на Волині: гортаючи календар
14 грудня день народження відзначає луцька дизайнерка Наталія Чуль (на фото).

Також цього дня святкує завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу у Львівському національному університеті природокористування й ексголова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Наумів та Данилів – та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.

Сьогодні, 14 грудня, у світі відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

На Волині 14 грудня 2007 року заклали перший камінь під будівництво заводу харчових продуктів ВАТ «Волиньхолдінг», що належить корпорації Nestle, на території Смолигівської сільської ради Луцького району.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, визначні дати
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