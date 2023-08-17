Як перевірити вершкове масло у домашніх умовах
Сьогодні, 03:41
Експерти порадили споживачам, як у домашніх умовах перевірити вершкове масло, придбане в магазині.
Про це йдеться у матеріалі ТСН.
Як перевірити вершкове масло на натуральність за допомогою розігрітої сковороди
Якщо розігріти сковороду та кинути на її поверхню шматочок вершкового масла, то спред почне шкварчати та "стріляти" в різні боки. Натуральний продукт просто розтане.
Покладіть його в морозильну камеру
Як швидко перевірити вершкове масло в домашніх умовах? Просто покладіть його у морозильну камеру на одну годину. Потім відріжте шматочок та намастіть його на хліб. Спред чи маргарин будуть маститися без особливих проблем, а ось натуральний продукт після охолодження стає крихким.
Як відрізнити якісне вершкове масло від спреду за допомогою окропу
В склянку налийте окропу, а потім опустіть туди шматочок масла. Якщо воно натуральне, то буде повільно розчинятися, а вода набуватиме молочного кольору. Водночас жировий прошарок не підніметься на поверхню. А ось спред одразу вспливе, не забарвлюючи рідину.
Як перевірити вершкове масло в домашніх умовах: колір та наявність вологи
Коли ви дістанете з морозильної камери натуральне вершкове масло, на його поверхні з'являться краплини вологи. А ще через деякий час за кімнатної температури воно набуде жовтого відтінку.
Відрізнити якісне вершкове масло допоможе кип'ятіння
Якщо нагріти трішки продукту, а потім довести його до кипіння, можна помітити, як від нього відшаровуються маленькі чорні шматочки. Потім вони починають осідати на дні. Ці шматочки вказують на натуральність вершкового масла.
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Про це йдеться у матеріалі ТСН.
Як перевірити вершкове масло на натуральність за допомогою розігрітої сковороди
Якщо розігріти сковороду та кинути на її поверхню шматочок вершкового масла, то спред почне шкварчати та "стріляти" в різні боки. Натуральний продукт просто розтане.
Покладіть його в морозильну камеру
Як швидко перевірити вершкове масло в домашніх умовах? Просто покладіть його у морозильну камеру на одну годину. Потім відріжте шматочок та намастіть його на хліб. Спред чи маргарин будуть маститися без особливих проблем, а ось натуральний продукт після охолодження стає крихким.
Як відрізнити якісне вершкове масло від спреду за допомогою окропу
В склянку налийте окропу, а потім опустіть туди шматочок масла. Якщо воно натуральне, то буде повільно розчинятися, а вода набуватиме молочного кольору. Водночас жировий прошарок не підніметься на поверхню. А ось спред одразу вспливе, не забарвлюючи рідину.
Як перевірити вершкове масло в домашніх умовах: колір та наявність вологи
Коли ви дістанете з морозильної камери натуральне вершкове масло, на його поверхні з'являться краплини вологи. А ще через деякий час за кімнатної температури воно набуде жовтого відтінку.
Відрізнити якісне вершкове масло допоможе кип'ятіння
Якщо нагріти трішки продукту, а потім довести його до кипіння, можна помітити, як від нього відшаровуються маленькі чорні шматочки. Потім вони починають осідати на дні. Ці шматочки вказують на натуральність вершкового масла.
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