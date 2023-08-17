Як перевірити вершкове масло у домашніх умовах

Як перевірити вершкове масло у домашніх умовах
Експерти порадили споживачам, як у домашніх умовах перевірити вершкове масло, придбане в магазині.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Як перевірити вершкове масло на натуральність за допомогою розігрітої сковороди
Якщо розігріти сковороду та кинути на її поверхню шматочок вершкового масла, то спред почне шкварчати та "стріляти" в різні боки. Натуральний продукт просто розтане.

Покладіть його в морозильну камеру
Як швидко перевірити вершкове масло в домашніх умовах? Просто покладіть його у морозильну камеру на одну годину. Потім відріжте шматочок та намастіть його на хліб. Спред чи маргарин будуть маститися без особливих проблем, а ось натуральний продукт після охолодження стає крихким.

Як відрізнити якісне вершкове масло від спреду за допомогою окропу
В склянку налийте окропу, а потім опустіть туди шматочок масла. Якщо воно натуральне, то буде повільно розчинятися, а вода набуватиме молочного кольору. Водночас жировий прошарок не підніметься на поверхню. А ось спред одразу вспливе, не забарвлюючи рідину.

Як перевірити вершкове масло в домашніх умовах: колір та наявність вологи
Коли ви дістанете з морозильної камери натуральне вершкове масло, на його поверхні з'являться краплини вологи. А ще через деякий час за кімнатної температури воно набуде жовтого відтінку.

Відрізнити якісне вершкове масло допоможе кип'ятіння
Якщо нагріти трішки продукту, а потім довести його до кипіння, можна помітити, як від нього відшаровуються маленькі чорні шматочки. Потім вони починають осідати на дні. Ці шматочки вказують на натуральність вершкового масла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, перевірка масла, продукти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як перевірити вершкове масло у домашніх умовах
Сьогодні, 03:41
На Львівщині спіймали «закладчиків» з Волині. ФОТО
Сьогодні, 01:15
14 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні перед святами картопля подорожчала на 22%
13 грудень, 23:19
Коли і де на Волині відключатимуть світло 14 грудня
13 грудень, 23:01
Схожі новини
В Україні перед святами картопля подорожчала на 22% В Україні перед святами картопля подорожчала на 22%
13 грудень, 23:19
На скільки в Україні подорожчають продукти На скільки в Україні подорожчають продукти
09 січень, 01:15
Уряд скоротив список продуктів, на які контролюватиме ціни Уряд скоротив список продуктів, на які контролюватиме ціни
17 серпень, 2023, 03:42
В Україні скоротили перелік продуктів, ціни на які регулюються державою В Україні скоротили перелік продуктів, ціни на які регулюються державою
03 липень, 2023, 20:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як перевірити вершкове масло у домашніх умовах
Сьогодні, 03:41
 0
На Львівщині спіймали «закладчиків» з Волині. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
14 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні перед святами картопля подорожчала на 22%
13 грудень, 23:19
 0
Коли і де на Волині відключатимуть світло 14 грудня
13 грудень, 23:01
 0
Медіа
відео
1/8