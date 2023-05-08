Скільки волинських пенсіонерів отримали тисячу «Зимової єПідтримки». ВІДЕО

Скільки волинських пенсіонерів отримали тисячу «Зимової єПідтримки». ВІДЕО
Понад 10 тисяч волинських пенсіонерів станом на 13 грудня отримали тисячу гривень "Зимової єПідтримки" у відділеннях "Укрпошти".

Виплати розпочалися з 4 грудня, розповів Суспільному директор Волинської дирекції Укрпошти Віталій Ковпан.

Зі слів операторки поштового відділення №16 у Луцьку Дарини Шеремети, щодня до 20 пенсіонерів приходить, аби отримати фінансову підтримку від держави. Переважно люди використовують її одразу заплативши за комунальні послуги чи на донати на ЗСУ, говорить жінка.
Скільки волинських пенсіонерів отримали тисячу «Зимової єПідтримки». ВІДЕО

Отримати тисячу гривень у відділеннях "Укрпошти" можуть ті пенсіонери, які не мають банківської карти та отримають щомісячну пенсію у відділеннях, каже Дарина Шеремета.

"Я отримала і заплатила одразу за комунальні. Не погано звичайно, допомога. Я вже й тієї 1000 гривень не хотіла, аби був мир. Щоб ті діти не пропадали, не вбивали. Як їдуть, то сльози самі течуть", — каже пенсіонерка Марія Ковришкіна.
Скільки волинських пенсіонерів отримали тисячу «Зимової єПідтримки». ВІДЕО

За словами директора із взаємодії з органами державної влади у Волинській області Укрпошти Віталія Ковпана, пенсіонери можуть отримати тисячу гривень "Зимової єПідтримки" у 252 стаціонарних і пересувних відділеннях, що є на Волині.

"Забрати з собою цю 1000 не можна. Її можна використати на товари, платежі або зробити передплату", — каже Віталій Ковпан.
Скільки волинських пенсіонерів отримали тисячу «Зимової єПідтримки». ВІДЕО

На пошту прийшла разом із соцпрацівницею 94-річна Валентина Іванівна. Каже, що їй важко було дійти до пошти, адже хворіє. Отримані гроші витратили на комунальні платежі.
Скільки волинських пенсіонерів отримали тисячу «Зимової єПідтримки». ВІДЕО

Люди можуть скористатися отриманою тисячею гривень упродовж трьох місяців, до 25 лютого включно, сказав директор Волинської дирекції "Укрпошти".

Що відомо про тисячу гривень, обіцяну президентом
З 1 грудня стартувала державна програма "Зимова єПідтримка". Заявку на отримання 1000 гривень можуть подати усі через додаток “Дії”. Ті, хто не мають доступу до "Дії", можуть отримати гроші через відділення "Укрпошти" або у листоноші з 4 грудня. Програма передбачає виплату кожному громадянину України, крім тих, хто за кордоном.

Кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики. Також ці гроші можна буде витратити на квитки Укрзалізниці, українські лікарські засоби, книжки, культурні послуги та донати для війська.

Тисячу гривень, яку уряд має виплатити українцям у рамках програми допомоги, анонсованої президентом Володимиром Зеленським, будуть нараховувати на картку “Національного кешбеку”, яку можна відкрити в “Дії”, повідомив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Теги: Волинь, Зимова єПідтримка, пенсіонери
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