Штаб-сержант з Волині отримав тюремний термін за ухилення від призову





У вироку зазначили, що чоловік мав звання штаб-сержанта і був у запасі. В травні 2024 він відмовився від отримання повістки для служби в підрозділах забезпечення, - пише



На суді свою вину обвинувачуваний заперечував. З його слів, акт про відмову від повістки він підписав у зв`язку із незадовільним станом здоров`я. Чоловік наполягав, що коли вперше проходив ВЛК був визнаний непридатним та направлений на лікування. Наступного разу комісія визнала його придатним до служби. Оскаржувати цей висновок ВЛК волинянин не став.



В суді заслухали ряд свідків. Зокрема лікарка одного з медзакладів розповіла, що обвинувачений раніше приходив до неї на консультацію. З її слів, йому встановили невиліковний діагноз "хронічний неспецифічний виразковий коліт з ураженням лівих відділів товстого кишківника", з яким військовозобов'язані можуть проходити службу в підрозділах забезпечення



У вироку зазначили, що рішення суду про позбавлення волі може бути оскаржене до Волинського апеляційного суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд засудив на 3 роки і 6 місяців позбавлення волі військовозобов'язаного з села Доросині, якого визнали винним в умисному ухиленні від призову на військову службу.У вироку зазначили, що чоловік мав звання штаб-сержанта і був у запасі. В травні 2024 він відмовився від отримання повістки для служби в підрозділах забезпечення, - пише Суспільне На суді свою вину обвинувачуваний заперечував. З його слів, акт про відмову від повістки він підписав у зв`язку із незадовільним станом здоров`я. Чоловік наполягав, що коли вперше проходив ВЛК був визнаний непридатним та направлений на лікування. Наступного разу комісія визнала його придатним до служби. Оскаржувати цей висновок ВЛК волинянин не став.В суді заслухали ряд свідків. Зокрема лікарка одного з медзакладів розповіла, що обвинувачений раніше приходив до неї на консультацію. З її слів, йому встановили невиліковний діагноз "хронічний неспецифічний виразковий коліт з ураженням лівих відділів товстого кишківника", з яким військовозобов'язані можуть проходити службу в підрозділах забезпеченняУ вироку зазначили, що рішення суду про позбавлення волі може бути оскаржене до Волинського апеляційного суду.

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