Штаб-сержант з Волині отримав тюремний термін за ухилення від призову

Штаб-сержант з Волині отримав тюремний термін за ухилення від призову
Луцький міськрайонний суд засудив на 3 роки і 6 місяців позбавлення волі військовозобов'язаного з села Доросині, якого визнали винним в умисному ухиленні від призову на військову службу.

У вироку зазначили, що чоловік мав звання штаб-сержанта і був у запасі. В травні 2024 він відмовився від отримання повістки для служби в підрозділах забезпечення, - пише Суспільне.

На суді свою вину обвинувачуваний заперечував. З його слів, акт про відмову від повістки він підписав у зв`язку із незадовільним станом здоров`я. Чоловік наполягав, що коли вперше проходив ВЛК був визнаний непридатним та направлений на лікування. Наступного разу комісія визнала його придатним до служби. Оскаржувати цей висновок ВЛК волинянин не став.

В суді заслухали ряд свідків. Зокрема лікарка одного з медзакладів розповіла, що обвинувачений раніше приходив до неї на консультацію. З її слів, йому встановили невиліковний діагноз "хронічний неспецифічний виразковий коліт з ураженням лівих відділів товстого кишківника", з яким військовозобов'язані можуть проходити службу в підрозділах забезпечення

У вироку зазначили, що рішення суду про позбавлення волі може бути оскаржене до Волинського апеляційного суду.

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Теги: суд, Україна, Волинь, ухилення
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