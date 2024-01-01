Генштаб повідомив про значні втрати росіян





Про це повідомив Генштаб.



особового складу ‒ близько761160 (+1040) осіб

танків ‒ 9539 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 19675

артилерійських систем – 21102 (+24)

РСЗВ – 1253

засоби ППО ‒ 1023

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20229 (+53)

крилаті ракети ‒ 2861

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 31217 (+40)

спеціальна техніка ‒ 3644 (+2)



Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. У листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останню добу Росія втратила на фронті 1040 солдатів. Також ЗСУ знищили 24 артсистеми, 40 одиниць автотехніки та 53 БпЛА.Про це повідомив Генштаб.особового складу ‒ близько761160 (+1040) осібтанків ‒ 9539 (+2)бойових броньованих машин ‒ 19675артилерійських систем – 21102 (+24)РСЗВ – 1253засоби ППО ‒ 1023літаків – 369гелікоптерів – 329БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20229 (+53)крилаті ракети ‒ 2861кораблі /катери ‒ 28підводні човни - 1автомобільної техніки та автоцистерн – 31217 (+40)спеціальна техніка ‒ 3644 (+2)Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. У листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.

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