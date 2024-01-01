Генштаб повідомив про значні втрати росіян

Генштаб повідомив про значні втрати росіян
За останню добу Росія втратила на фронті 1040 солдатів. Також ЗСУ знищили 24 артсистеми, 40 одиниць автотехніки та 53 БпЛА.

Про це повідомив Генштаб.

особового складу ‒ близько761160 (+1040) осіб
танків ‒ 9539 (+2)
бойових броньованих машин ‒ 19675
артилерійських систем – 21102 (+24)
РСЗВ – 1253
засоби ППО ‒ 1023
літаків – 369
гелікоптерів – 329
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20229 (+53)
крилаті ракети ‒ 2861
кораблі /катери ‒ 28
підводні човни - 1
автомобільної техніки та автоцистерн – 31217 (+40)
спеціальна техніка ‒ 3644 (+2)

Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. У листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.

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Теги: втрати, окупанти, війна з росією
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