Генштаб повідомив про значні втрати росіян
Сьогодні, 09:15
За останню добу Росія втратила на фронті 1040 солдатів. Також ЗСУ знищили 24 артсистеми, 40 одиниць автотехніки та 53 БпЛА.
Про це повідомив Генштаб.
особового складу ‒ близько761160 (+1040) осіб
танків ‒ 9539 (+2)
бойових броньованих машин ‒ 19675
артилерійських систем – 21102 (+24)
РСЗВ – 1253
засоби ППО ‒ 1023
літаків – 369
гелікоптерів – 329
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20229 (+53)
крилаті ракети ‒ 2861
кораблі /катери ‒ 28
підводні човни - 1
автомобільної техніки та автоцистерн – 31217 (+40)
спеціальна техніка ‒ 3644 (+2)
Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. У листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.
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Про це повідомив Генштаб.
особового складу ‒ близько761160 (+1040) осіб
танків ‒ 9539 (+2)
бойових броньованих машин ‒ 19675
артилерійських систем – 21102 (+24)
РСЗВ – 1253
засоби ППО ‒ 1023
літаків – 369
гелікоптерів – 329
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20229 (+53)
крилаті ракети ‒ 2861
кораблі /катери ‒ 28
підводні човни - 1
автомобільної техніки та автоцистерн – 31217 (+40)
спеціальна техніка ‒ 3644 (+2)
Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. У листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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