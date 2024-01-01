Зник після конфлікту в родині: на Волині розшукують підлітка. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:36
Поліція Волині розшукує 14-річного хлопця, який після конфлікту в родині пішов з дому та не повернувся.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці Розшук дітей ГУНП у Волинській області.
Сьогодні, 14.12.2024, до поліції надійшло повідомлення про те, що вчора, 13.12.2024, близько 22:00 год після конфлікту в родині пішов з дому та не повернувся неповнолітній Доскоч Андріан Сергійович, 08.09.2010 р.н.
Хлопець був одягнений в коричневу куртку з білими рукавами, чорні штани та коричневе взуття.
У разі встановлення або наявної інформації про місце перебування неповнолітнього просять зателефонувати за номерами телефонів:
0504845324,
102.
Згодом у поліції повідомили, що підлітка розшукали. Жодних протиправних дій проти нього скоєно не було.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці Розшук дітей ГУНП у Волинській області.
Сьогодні, 14.12.2024, до поліції надійшло повідомлення про те, що вчора, 13.12.2024, близько 22:00 год після конфлікту в родині пішов з дому та не повернувся неповнолітній Доскоч Андріан Сергійович, 08.09.2010 р.н.
Хлопець був одягнений в коричневу куртку з білими рукавами, чорні штани та коричневе взуття.
У разі встановлення або наявної інформації про місце перебування неповнолітнього просять зателефонувати за номерами телефонів:
0504845324,
102.
Згодом у поліції повідомили, що підлітка розшукали. Жодних протиправних дій проти нього скоєно не було.
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