Зник після конфлікту в родині: на Волині розшукують підлітка. ОНОВЛЕНО

Поліція Волині розшукує 14-річного хлопця, який після конфлікту в родині пішов з дому та не повернувся.Про це йдеться на фейсбук-сторінці Розшук дітей ГУНП у Волинській області.Сьогодні, 14.12.2024, до поліції надійшло повідомлення про те, що вчора, 13.12.2024, близько 22:00 год після конфлікту в родині пішов з дому та не повернувся неповнолітній Доскоч Андріан Сергійович, 08.09.2010 р.н.Хлопець був одягнений в коричневу куртку з білими рукавами, чорні штани та коричневе взуття.У разі встановлення або наявної інформації про місце перебування неповнолітнього просять зателефонувати за номерами телефонів:0504845324,102.Згодом у поліції повідомили, що підлітка розшукали. Жодних протиправних дій проти нього скоєно не було.