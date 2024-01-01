Зник після конфлікту в родині: на Волині розшукують підлітка. ОНОВЛЕНО

Зник після конфлікту в родині: на Волині розшукують підлітка. ОНОВЛЕНО
Поліція Волині розшукує 14-річного хлопця, який після конфлікту в родині пішов з дому та не повернувся.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Розшук дітей ГУНП у Волинській області.

Сьогодні, 14.12.2024, до поліції надійшло повідомлення про те, що вчора, 13.12.2024, близько 22:00 год після конфлікту в родині пішов з дому та не повернувся неповнолітній Доскоч Андріан Сергійович, 08.09.2010 р.н.

Хлопець був одягнений в коричневу куртку з білими рукавами, чорні штани та коричневе взуття.

У разі встановлення або наявної інформації про місце перебування неповнолітнього просять зателефонувати за номерами телефонів:

0504845324,
102.

Згодом у поліції повідомили, що підлітка розшукали. Жодних протиправних дій проти нього скоєно не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: розшук, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зник після конфлікту в родині: на Волині розшукують підлітка. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:36
Відключень світла на Волині буде багато: повідомили про графіки на 14 грудня
Сьогодні, 10:12
Генштаб повідомив про значні втрати росіян
Сьогодні, 09:15
Штаб-сержант з Волині отримав тюремний термін за ухилення від призову
Сьогодні, 08:25
В Україні призупинили видачу паспортів
Сьогодні, 07:32
Схожі новини
Зниклого в Одесі підлітка знайшли у Луцьку Зниклого в Одесі підлітка знайшли у Луцьку
12 грудень, 22:12
Пішов з медзакладу і не повернувся: на Волині зник безвісти 51-річний чоловік Пішов з медзакладу і не повернувся: на Волині зник безвісти 51-річний чоловік
10 грудень, 16:40
На Волині зник безвісти 38-річний чоловік На Волині зник безвісти 38-річний чоловік
13 листопад, 12:52
Малюк йшов сам вечірнім містом: у Луцьку поліцейські допомогли дитині, яка загублилася Малюк йшов сам вечірнім містом: у Луцьку поліцейські допомогли дитині, яка загублилася
29 жовтень, 08:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зник після конфлікту в родині: на Волині розшукують підлітка. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:36
 0
Відключень світла на Волині буде багато: повідомили про графіки на 14 грудня
Сьогодні, 10:12
 0
Генштаб повідомив про значні втрати росіян
Сьогодні, 09:15
 0
Штаб-сержант з Волині отримав тюремний термін за ухилення від призову
Сьогодні, 08:25
 0
В Україні призупинили видачу паспортів
Сьогодні, 07:32
 0
Медіа
відео
1/8