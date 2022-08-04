Абдурахман, Юнус, Наргізе: ТОП рідкісних імен для малят на Волині у 2024-му





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Отож перелік найбільш рідкісних імен, які давали дітям у Волинській області у 2024 році має такий вигляд:



жіночі: Теона, Аріна, Заріна, Маріам, Ельвіра, Кароліна, Ноомі, Лукія, Зоя, Свніка, Яніна, Лукірія, Авігея, Наомі, Лія, Агнія, Мія, Тея, Камілла, Мілена, Лілея, Сабіна, Еріка, Еліна, Ілона, Естер, Стелла, Алісія, Амелія, Наргізе, Іларія, Маріанна,Меліса, Ліана, Аніта, Луна, Еліна, Мері, Олівія, Моніка, Елізабет, Ясмін, Даніела, Ада, Іларія, Нелагія, Ріанна.



чоловічі: Савелій, Рувім, Юхим, Севастіан, Мілан, Веніамін, Лев, Акім, Лео, Еліазар, Дарій, Гордій, Гліб, Єлисей, Демид, Даніель, Даміан, Єфрем, Оксен, Ренат, Самуїл, Амір, Мануель, Юнус, Натан, Олесь, Лаврін, Мирон, Іларіон, Домінік, Матей, Левко, Авенір, Кілліан, Яків, Еней, Абдурахман, Вільям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стало відомо, які найбільш рідкісні імена давали новонародженим волинянам цьогоріч.Журналісти сайту «Конкурент» вирішили поцікавитися у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області про те, якими ж унікальними іменами називали новонароджених у 2024 році на Волині.Отож перелік найбільш рідкісних імен, які давали дітям у Волинській області у 2024 році має такий вигляд:жіночі: Теона, Аріна, Заріна, Маріам, Ельвіра, Кароліна, Ноомі, Лукія, Зоя, Свніка, Яніна, Лукірія, Авігея, Наомі, Лія, Агнія, Мія, Тея, Камілла, Мілена, Лілея, Сабіна, Еріка, Еліна, Ілона, Естер, Стелла, Алісія, Амелія, Наргізе, Іларія, Маріанна,Меліса, Ліана, Аніта, Луна, Еліна, Мері, Олівія, Моніка, Елізабет, Ясмін, Даніела, Ада, Іларія, Нелагія, Ріанна.чоловічі: Савелій, Рувім, Юхим, Севастіан, Мілан, Веніамін, Лев, Акім, Лео, Еліазар, Дарій, Гордій, Гліб, Єлисей, Демид, Даніель, Даміан, Єфрем, Оксен, Ренат, Самуїл, Амір, Мануель, Юнус, Натан, Олесь, Лаврін, Мирон, Іларіон, Домінік, Матей, Левко, Авенір, Кілліан, Яків, Еней, Абдурахман, Вільям.

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