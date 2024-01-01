Під час лікування після поранення помер Герой з Волині Андрій Марценюк

Марценюка Андрія Даниловича 1986 року народження.



Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.



В суботу, 14 грудня, очікується прибуття скорботного кортежу із полеглим Героєм.







«Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі та глибокі співчуття родині Героя. Біль втрати рідної і дорогої людини неможливо розрадити жодними словами. Вічна пам'ять, шана і Слава мужньому Захиснику української держави. Хай Господь прийме його душу в свої обійми», – йдеться в повідомленні.



Деталі прощання із захисником повідомимо згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час лікування після поранення не стало воїна із села Боровне Камінь-Каширської громади1986 року народження.Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.В суботу, 14 грудня, очікується прибуття скорботного кортежу із полеглим Героєм.«Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі та глибокі співчуття родині Героя. Біль втрати рідної і дорогої людини неможливо розрадити жодними словами. Вічна пам'ять, шана і Слава мужньому Захиснику української держави. Хай Господь прийме його душу в свої обійми», – йдеться в повідомленні.Деталі прощання із захисником повідомимо згодом.

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