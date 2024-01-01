Під час лікування після поранення помер Герой з Волині Андрій Марценюк
Сьогодні, 13:03
Під час лікування після поранення не стало воїна із села Боровне Камінь-Каширської громади Марценюка Андрія Даниловича 1986 року народження.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
В суботу, 14 грудня, очікується прибуття скорботного кортежу із полеглим Героєм.
«Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі та глибокі співчуття родині Героя. Біль втрати рідної і дорогої людини неможливо розрадити жодними словами. Вічна пам'ять, шана і Слава мужньому Захиснику української держави. Хай Господь прийме його душу в свої обійми», – йдеться в повідомленні.
Деталі прощання із захисником повідомимо згодом.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
В суботу, 14 грудня, очікується прибуття скорботного кортежу із полеглим Героєм.
«Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі та глибокі співчуття родині Героя. Біль втрати рідної і дорогої людини неможливо розрадити жодними словами. Вічна пам'ять, шана і Слава мужньому Захиснику української держави. Хай Господь прийме його душу в свої обійми», – йдеться в повідомленні.
Деталі прощання із захисником повідомимо згодом.
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