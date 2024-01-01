На фронті загинули два Герої з Луцької громади

На фронті загинули два Герої з Луцької громади
На війні з окупантами загинули два воїни з Луцької громади - 34-річний Ігор Ревко та 48-річний Олександр Приступа.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Лучанин Ігор Олександрович Ревко, 25.07.1990 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду вогнеметника вогнеметного взводу роти РХБз (радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту).

Солдат Ігор Олександрович Ревко загинув 10 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Піщане Донецької області.

Житель с.Княгининок Луцької міської територіальної громади Олександр Вікторович Приступа 18.07.1974 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого механіка-водія 4 механізованої роти 2 механізованого батальйону.

Молодший сержант Олександр Вікторович Приступа загинув 12 травня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Масютівка Харківської області.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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