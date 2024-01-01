На Волині синоптики прогнозують погіршення погодних умов

На Волині синоптики прогнозують погіршення погодних умов
З 15 по 17 грудня на Волині очікується погіршення погодних умов. Таку погоду зумовить проходження активних атмосферних фронтів з північного заходу.

Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського центру з гідрометеорології Леся Пасічник.

Зокрема, 15 грудня та вночі 16 грудня температура повітря в області буде близько нуля, прогнозується сніг та мокрий сніг, а також збільшення снігового покриву на 1-3 сантиметри. На дорогах — ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь.

З понеділка, 16 грудня, зі слів чергової синоптикині, очікується дощ та підвищення температури вночі до 0-5° тепла, вдень до 3-8° тепла.

У неділю, 15 грудня, на Волині також передбачається посилення західного вітру до 15-20 м/с, а вдень 16-17 грудня місцями до 23 м/с, додала Леся Пасічник.

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Теги: погода, прогноз
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