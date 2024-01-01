На Волині під час пожежі у власному будинку загинув господар

На Волині під час пожежі у власному будинку загинув господар
У селі Гектари Луцького району внаслідок пожежі у власному житловому будинку загинув 60-річний господар.

Тіло чоловіка в одній із кімнат виявили рятувальники, повідомили у Луцькому райуправлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Виклик про те, що горить житловий будинок, в якому, ймовірно, перебуває людина, до служби 101 надійшло 14 грудня о другій ночі. На час прибуття рятувальників дерев'яна хата була повністю охоплена вогнем.

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Теги: Пожежа, рятувальники, ДСНС, смерть
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