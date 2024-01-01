На Волині під час пожежі у власному будинку загинув господар
Сьогодні, 17:12
У селі Гектари Луцького району внаслідок пожежі у власному житловому будинку загинув 60-річний господар.
Тіло чоловіка в одній із кімнат виявили рятувальники, повідомили у Луцькому райуправлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Виклик про те, що горить житловий будинок, в якому, ймовірно, перебуває людина, до служби 101 надійшло 14 грудня о другій ночі. На час прибуття рятувальників дерев'яна хата була повністю охоплена вогнем.
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Тіло чоловіка в одній із кімнат виявили рятувальники, повідомили у Луцькому райуправлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Виклик про те, що горить житловий будинок, в якому, ймовірно, перебуває людина, до служби 101 надійшло 14 грудня о другій ночі. На час прибуття рятувальників дерев'яна хата була повністю охоплена вогнем.
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