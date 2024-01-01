«Стирають одну бригаду — заводять іншу». Військовий 68 бригади розповів про бої під Покровськом





Про це в етері "Суспільне. Студія" розповів військовослужбовець 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша на псевдо "Трай", передає



"Ситуація є вкрай важкою. Це пов'язано із змінами погоди, постійним напором ворога. Хлопці б'ються, хлопці стримують ворога, вгризаються в кожен метр нашої землі, і прохід по цій землі коштує багато життів нашим ворогам".



На думку військового, російська армія компенсує брак бронетехніки живою силою. Людей окупаційне військо не шкодує, розповів "Трай".



"Вони заходять невеликими групами, "прощіпують" нашу оборону. Також використовують артилерію, безпілотники. Вони використовують стандартну тактику: стирають одну бригаду — заводять іншу. В цьому випадку їх тактика не змінюється, незважаючи на погоду. Я думаю, що це пов'язано з певним браком засобів, для того щоб діяти. Вони зрозуміли, що їхні втрати техніки є критичними і їх техніка стає проти них в цій лінії. Ворог в стані виснаження, єдине, що вони можуть — це закидати нас м'ясом", — розповів військовий 68 бригади.

Стримувати натиск окупаційного російського війська вдається завдяки роботі операторів дронів та стійкості української піхоти, вважає військовий.



"Зараз найкращі результати дають хлопці в окопах, які стримують ворога, і дрони. Кожне стримання ворога, не даючи їм пройти нашою землею — це вдала операція. Кожен, хто зараз знаходиться в окопі в цих умовах — це герой, безумовно", — розказав "Трай".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія продовжує активно наступати на Покровській ділянці фронту. Окупанти не шкодують живої сили та "стирають" військових бригадами.Про це в етері "Суспільне. Студія" розповів військовослужбовець 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша на псевдо, передає Суспільне "Ситуація є вкрай важкою. Це пов'язано із змінами погоди, постійним напором ворога. Хлопці б'ються, хлопці стримують ворога, вгризаються в кожен метр нашої землі, і прохід по цій землі коштує багато життів нашим ворогам".На думку військового, російська армія компенсує брак бронетехніки живою силою. Людей окупаційне військо не шкодує, розповів "Трай"."Вони заходять невеликими групами, "прощіпують" нашу оборону. Також використовують артилерію, безпілотники. Вони використовують стандартну тактику: стирають одну бригаду — заводять іншу. В цьому випадку їх тактика не змінюється, незважаючи на погоду. Я думаю, що це пов'язано з певним браком засобів, для того щоб діяти. Вони зрозуміли, що їхні втрати техніки є критичними і їх техніка стає проти них в цій лінії. Ворог в стані виснаження, єдине, що вони можуть — це закидати нас м'ясом", — розповів військовий 68 бригади.Стримувати натиск окупаційного російського війська вдається завдяки роботі операторів дронів та стійкості української піхоти, вважає військовий."Зараз найкращі результати дають хлопці в окопах, які стримують ворога, і дрони. Кожне стримання ворога, не даючи їм пройти нашою землею — це вдала операція. Кожен, хто зараз знаходиться в окопі в цих умовах — це герой, безумовно", — розказав "Трай".

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