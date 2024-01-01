Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, вдень з дощем. На дорогах ожеледиця, вдень слабка ожеледь. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, вдень з дощем. На дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, вдень з дощем. На дорогах ожеледиця, вдень слабка ожеледь. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, вдень з дощем. На дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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