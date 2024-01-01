Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, вдень з дощем. На дорогах ожеледиця, вдень слабка ожеледь. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, вдень з дощем. На дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.ЛуцькХмарно з проясненнями. Невеликий сніг, вдень з дощем. На дорогах ожеледиця, вдень слабка ожеледь. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.ОбластьХмарно з проясненнями. Невеликий сніг, вдень з дощем. На дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію