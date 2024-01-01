На Волині - пожежа у п'ятиповерховому будинку: евакуювали 45 людей
Сьогодні, 20:37
Під час пожежі у Володимирі рятувальники евакуювали з будинку 45 чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні ввечері трапилась пожежа в підвалі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Сагайдачного у місті Володимирі.
Через сильне задимлення рятувальники вжили заходів для безпеки мешканців будинку і організували евакуацію загалом 45 чоловік з трьох підʼїздів.
Медичної допомоги ніхто не потребував.
На місці пожежі з 18:03 працювали 10 рятувальників, три одиниці техніки.
Ліквідація пожежі - 18:23.
Причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні ввечері трапилась пожежа в підвалі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Сагайдачного у місті Володимирі.
Через сильне задимлення рятувальники вжили заходів для безпеки мешканців будинку і організували евакуацію загалом 45 чоловік з трьох підʼїздів.
Медичної допомоги ніхто не потребував.
На місці пожежі з 18:03 працювали 10 рятувальників, три одиниці техніки.
Ліквідація пожежі - 18:23.
Причина пожежі встановлюється.
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