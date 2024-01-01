На Волині - пожежа у п'ятиповерховому будинку: евакуювали 45 людей

На Волині - пожежа у п'ятиповерховому будинку: евакуювали 45 людей
Під час пожежі у Володимирі рятувальники евакуювали з будинку 45 чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні ввечері трапилась пожежа в підвалі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Сагайдачного у місті Володимирі.

Через сильне задимлення рятувальники вжили заходів для безпеки мешканців будинку і організували евакуацію загалом 45 чоловік з трьох підʼїздів.

Медичної допомоги ніхто не потребував.

На місці пожежі з 18:03 працювали 10 рятувальників, три одиниці техніки.

Ліквідація пожежі - 18:23.

Причина пожежі встановлюється.
На Волині - пожежа у п'ятиповерховому будинку: евакуювали 45 людей
На Волині - пожежа у п'ятиповерховому будинку: евакуювали 45 людей


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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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