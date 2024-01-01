На Волині - пожежа у п'ятиповерховому будинку: евакуювали 45 людей





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні ввечері трапилась пожежа в підвалі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Сагайдачного у місті Володимирі.



Через сильне задимлення рятувальники вжили заходів для безпеки мешканців будинку і організували евакуацію загалом 45 чоловік з трьох підʼїздів.



Медичної допомоги ніхто не потребував.



На місці пожежі з 18:03 працювали 10 рятувальників, три одиниці техніки.



Ліквідація пожежі - 18:23.



Причина пожежі встановлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час пожежі у Володимирі рятувальники евакуювали з будинку 45 чоловік.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні ввечері трапилась пожежа в підвалі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Сагайдачного у місті Володимирі.Через сильне задимлення рятувальники вжили заходів для безпеки мешканців будинку і організували евакуацію загалом 45 чоловік з трьох підʼїздів.Медичної допомоги ніхто не потребував.На місці пожежі з 18:03 працювали 10 рятувальників, три одиниці техніки.Ліквідація пожежі - 18:23.Причина пожежі встановлюється.

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