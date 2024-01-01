Під час виконання бойового завдання загинув пілот тактичної авіації ЗСУ, — Повітряні сили

Під час виконання бойового завдання загинув пілот тактичної авіації ЗСУ, — Повітряні сили
На фронті загинув український льотчик 299 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Там розповіли, що український льотчик «бив окупанта на найгарячіших напрямках фронту».

«Пілоти тактичної авіації Повітряних сил працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження іноземного виробництва. Льотчики завдають ударів в умовах активної протидії ворога, для якісного виконання завдання їм постійно доводиться входити в зону дії ворожої ППО, витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій», — заявили у Повітряних силах.

Раніше низка російських пропагандистських ресурсів повідомила, що на Херсонщині збили штурмовик Су-25 Повітряних сил ЗСУ. Внаслідок цього пілот загинув.

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Теги: Росія, війна
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