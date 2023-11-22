На Волині у квартирі опинилась замкненою однорічна дитина





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Для допомоги матері дитини на вулицю Незалежності прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища.



По триколінній пожежній драбині вони дістались до вікна квартири на 3-у поверсі, за допомогою механічного інструменту потрапили в квартиру, відчинили вхідні двері зсередини та надали доступ матері до оселі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 14 грудня, о 16:15 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селищі Стара Вижівка Ковельського району в квартирі залишилась замкнена дитина 2023 року народження.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Для допомоги матері дитини на вулицю Незалежності прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища.По триколінній пожежній драбині вони дістались до вікна квартири на 3-у поверсі, за допомогою механічного інструменту потрапили в квартиру, відчинили вхідні двері зсередини та надали доступ матері до оселі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію