На Волині у квартирі опинилась замкненою однорічна дитина

На Волині у квартирі опинилась замкненою однорічна дитина
Сьогодні, 14 грудня, о 16:15 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селищі Стара Вижівка Ковельського району в квартирі залишилась замкнена дитина 2023 року народження.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Для допомоги матері дитини на вулицю Незалежності прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища.

По триколінній пожежній драбині вони дістались до вікна квартири на 3-у поверсі, за допомогою механічного інструменту потрапили в квартиру, відчинили вхідні двері зсередини та надали доступ матері до оселі.
На Волині у квартирі опинилась замкненою однорічна дитина

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Теги: Волинь, рятувальники, допомога
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