На Волині у квартирі опинилась замкненою однорічна дитина
14 грудень, 23:03
Сьогодні, 14 грудня, о 16:15 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селищі Стара Вижівка Ковельського району в квартирі залишилась замкнена дитина 2023 року народження.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Для допомоги матері дитини на вулицю Незалежності прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища.
По триколінній пожежній драбині вони дістались до вікна квартири на 3-у поверсі, за допомогою механічного інструменту потрапили в квартиру, відчинили вхідні двері зсередини та надали доступ матері до оселі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Для допомоги матері дитини на вулицю Незалежності прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища.
По триколінній пожежній драбині вони дістались до вікна квартири на 3-у поверсі, за допомогою механічного інструменту потрапили в квартиру, відчинили вхідні двері зсередини та надали доступ матері до оселі.
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