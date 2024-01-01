Де завтра у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 21:10
У неділю, 15 грудня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 08:00 до 22:00.
У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 15 ГРУДНЯ
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Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 08:00 до 22:00.
У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 15 ГРУДНЯ
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