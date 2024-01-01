«Укртелеком» підвищує тарифи на послуги

«Укртелеком» підвищує тарифи на послуги
«Укртелеком» з 1 січня 2025 року збільшує тарифи на послуги фіксованого телефонного зв’язку та провідного радіо.

Про це повідомили на сайті компанії.

Так, з 1 січня вартість пакету «Простий» зросте з 195 до 255 грн на місяць. Тариф «Простий мінімальний» збільшиться зі 195 до 249 грн на місяць.

За пакет ««Домашній базовий» клієнти платитимуть 325 грн на місяць замість 255 грн, а вартість тарифу «Домашній безлімітний» становитиме 329 грн замість 255 грн.

Також з 1 січня буде збільшено оплату за провідне радіо – з 145 грн до 189 грн на місяць.

Зазначимо, «Укртелеком» – одна з найбільших телекомунікаційних компаній в Україні, що пропонує своїм клієнтам у всіх регіонах країни практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг за єдиним рахунком. Укртелеком є провайдером швидкісного фіксованого інтернету, що має найширше покриття.

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Теги: Укртелеком, тарифи
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