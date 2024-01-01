Відключень світла на Волині буде багато: повідомили про графіки на 14 грудня

В Україні в суботу, 14 грудня, будуть діяти графіки відключення світла. Обленерго будуть задіювати одночасно одну та дві чергиПро це повідомили в НЕК "Укренерго".00:00 – 13:00 – одна черга відключень;13:00 – 17:00 – дві черги відключень;17:00 – 22:00 – одна черга відключень.Для промисловості і бізнесу графіки обмеження потужності триватимуть від 06:00 до 22:00.Енергетики наголошують, що причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді та в грудні. Наразі на об'єктах тривають ремонтні роботи."Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", - зауважують в "Укренерго".