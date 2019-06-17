В Україні призупинили видачу паспортів

В Україні призупинили видачу та оформлення паспортів – як внутрішніх, так і для поїздок за кордон.Причина – планові технічні роботи з обслуговування обладнання, що забезпечує роботу Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДРР), - повідомляє Obozrevatel, посилаючись на держпідприємство "Документ".Там зазначили: послуги з видачі та оформлення паспортних документів не надаватимуться з 13 грудня (з 16:00) до 16 грудня."13 грудня 2024 року о 16:30 (за київським часом) відбудуться планові технічні роботи обслуговування обладнання, що забезпечує роботу Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР). У зв’язку з цим послуги з видачі та оформлення паспортних документів не надаватимуться з 16:00 13.12.2024 до 16.12.2024 року. Про відновлення роботи буде проінформовано додатково", – йдеться у повідомленні.Водночас із 7 жовтня в Україні змінилась вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ". Тепер:Оформлення паспортних документів для громадян України коштує 650 грн.Ця послуга передбачає як виготовлення внутрішнього паспорта громадянина України, так і закордонного паспорта.Оформлення документів міграційного характеру для іноземців та осіб без громадянства – 1250 грн.Це передбачає оформлення посвідок на проживання та інших документів, що підтверджують легальність перебування на території України.Обмін посвідчення водія – 950 грн.Така процедура охоплює заміну водійського посвідчення як із технічних причин (зміна персональних даних, закінчення терміну дії), так і у випадку втрати документа.Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 950 грн.У разі зміни власника, реєстрації нових транспортних засобів або зміни будь-яких інших даних власники авто повинні сплатити цей тариф.Проставлення апостиля – 650 грн.Апостиль є необхідним для легалізації документів, які використовуються за кордоном, і це є стандартною процедурою для багатьох українців.