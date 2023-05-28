На Львівщині спіймали «закладчиків» з Волині. ФОТО

На Львівщині спіймали «закладчиків» з Волині. ФОТО
На Львівщині поліцейські затримали двох наркозбувачів з Волині. У зловмисників виявили згортки з забороненою речовиною та телефони з фотографіями місцевості з геолокацією розташування «закладок».

За скоєне затриманим загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна, - повідомляють у поліції Львівщини.

Жителів Волинської області віком 20 і 21 рік, викрили бійці батальйону поліції особливого призначення поліції Львівщини 12 грудня під час відпрацювання території в одному з сіл Львівського району.
На Львівщині спіймали «закладчиків» з Волині. ФОТО

На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1.
На Львівщині спіймали «закладчиків» з Волині. ФОТО

Встановлено, що зловмисники працювали на Інтернет-крамницю та реалізовували психотропні речовини й наркотичні засоби методом «закладок» на території Львівського району. Поліцейські виявили та вилучили в них психотропну речовину, ззовні схожу на «PVP», та наркотичний засіб «канабіс». Крім того, правоохоронці вилучили «закладки», які вони вже встигли зробити.

Поліцейські затримали зловмисників у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
На Львівщині спіймали «закладчиків» з Волині. ФОТО

Окрім того, під час невідкладного обшуку в автомобілі, яким пересувалися зловмисники, поліцейські виявили та вилучили поліетиленовий пакет з речовиною, ззовні схожою на «PVP» та інші речові докази їхньої причетності до протиправної діяльності.
Усе вилучене скеровано на експертне дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
На Львівщині спіймали «закладчиків» з Волині. ФОТО


Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури, повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваним запобіжний захід.

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Теги: Волинь, наркозбувачі, Львівщина, кримінал, поліція
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