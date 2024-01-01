На Волині конфісковану в «чорних лісорубів» деревину продали за понад мільйон гривень

Передану волинськими прокурорами до АРМА арештовану деревину продали за 1,2 млн грн – кошти поповнили держбюджетЗавдяки екологічним прокурорам Волинської обласної прокуратури до державного бюджету надійшло 1,2 млн грн за продану АРМА деревину, яку правоохоронці вилучили у межах кримінального провадження.У травні 2024 року за клопотанням прокуратури лісопродукцію арештували та передали в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Наразі її реалізували на електронних торгах.Ці майже 1100 колод незаконно зрубаних дерев виявили у грудні 2023 року в ході досудового розслідування за фактом незаконної порубки лісу та перевезення й зберігання незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України). Фігурантами є директор приватного підприємства, його підлеглі та троє працівників лісових господарств Волині, які діяли у складі організованої групи.На цей час кримінальному провадженні триває судовий розгляд.Досудове розслідування здійснює ТУ ДБР, розташоване у м. Львові, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Волинській області ДСР Нацполіції України.