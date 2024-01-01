На Волині конфісковану в «чорних лісорубів» деревину продали за понад мільйон гривень

На Волині конфісковану в «чорних лісорубів» деревину продали за понад мільйон гривень
Передану волинськими прокурорами до АРМА арештовану деревину продали за 1,2 млн грн – кошти поповнили держбюджет

Завдяки екологічним прокурорам Волинської обласної прокуратури до державного бюджету надійшло 1,2 млн грн за продану АРМА деревину, яку правоохоронці вилучили у межах кримінального провадження.

У травні 2024 року за клопотанням прокуратури лісопродукцію арештували та передали в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Наразі її реалізували на електронних торгах.
На Волині конфісковану в «чорних лісорубів» деревину продали за понад мільйон гривень

Ці майже 1100 колод незаконно зрубаних дерев виявили у грудні 2023 року в ході досудового розслідування за фактом незаконної порубки лісу та перевезення й зберігання незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України). Фігурантами є директор приватного підприємства, його підлеглі та троє працівників лісових господарств Волині, які діяли у складі організованої групи.
На Волині конфісковану в «чорних лісорубів» деревину продали за понад мільйон гривень


На цей час кримінальному провадженні триває судовий розгляд.
На Волині конфісковану в «чорних лісорубів» деревину продали за понад мільйон гривень
На Волині конфісковану в «чорних лісорубів» деревину продали за понад мільйон гривень

Досудове розслідування здійснює ТУ ДБР, розташоване у м. Львові, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Волинській області ДСР Нацполіції України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, конфіскована деревина, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині конфісковану в «чорних лісорубів» деревину продали за понад мільйон гривень
Сьогодні, 21:57
На Волині шукають чоловіка, який пішов з дому тиждень тому
Сьогодні, 21:16
Волинське дербі: «Старий Луцьк» впевнено переміг «Рівне»
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 грудня
Сьогодні, 20:00
СБУ закликала громадян «здавати» російських агентів, які пропонують вчиняти диверсії
Сьогодні, 19:07
Схожі новини
Антисанітарія і забруднення землі відходами: на Волині викрили незаконну бійню. ФОТО Антисанітарія і забруднення землі відходами: на Волині викрили незаконну бійню. ФОТО
27 листопад, 20:59
Проник у будинок та вчинив розпусні дії щодо 10-річної дитини: волинянин отримав 5 років тюрми Проник у будинок та вчинив розпусні дії щодо 10-річної дитини: волинянин отримав 5 років тюрми
22 листопад, 15:09
Підпалив будинок та спричинив смерть жінки – волинянина взяли під варту Підпалив будинок та спричинив смерть жінки – волинянина взяли під варту
22 листопад, 13:42
Волинянина, який вчинив сексуальне насильство щодо 11-річної доньки, взяли під варту Волинянина, який вчинив сексуальне насильство щодо 11-річної доньки, взяли під варту
19 листопад, 17:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині конфісковану в «чорних лісорубів» деревину продали за понад мільйон гривень
Сьогодні, 21:57
 0
На Волині шукають чоловіка, який пішов з дому тиждень тому
Сьогодні, 21:16
 0
Волинське дербі: «Старий Луцьк» впевнено переміг «Рівне»
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
СБУ закликала громадян «здавати» російських агентів, які пропонують вчиняти диверсії
Сьогодні, 19:07
 0
Медіа
відео
1/8