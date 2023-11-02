Волинське дербі: «Старий Луцьк» впевнено переміг «Рівне»

Баскетболісти з Луцька впевнено перемогли суперників з Рівного у волинському дербі.Наша команда лідирувала майже протягом всього поєдинку і довела гру до перемоги.Про це повідомляють на сайті клубу.Гра розпочалася результативно. У «Старого Луцька» влучним був капітан Мусієнко, який за декілька хвилин приніс нашій команді 7 очок. Впевнено себе в пості відчував і Лесик: бігмен лучан заробив декілька очок у боротьбі із бігменами суперники.Також у волиняни непогано летіло здалеку. Наша команда захопила лідерство у рахунку і довела його навіть до +10 – 24:14.В другій чверті зусиллями Головчика Рівне почало скорочувати відставання. Непогано у гру увійшов Білявий: Іван був агресивним у захисті, влучив здалеку і заробив на собі фол в атаці для рівнян.Сміливо атакував і роздавав паси й Горобченко. Кінцівка чверті була за біло-червоними, які трішки скоротили відставання: 38:31 на користь Луцька перед великою перервою.На старті третьої чверті наші гравці допустили низку втрат – Дмитро Чайковський взяв тайм-аут. У важливий момент дві «трьохи» влучив Горобченко.Перед цим Соловйов скоротив відставання до мінімального. За рахунок вдалих дальніх кидків та «ендванів» волиняни зуміли втримати ривок Рівного – 51:59 перед останньою чвертю.Старт четвертої чверті був за Луцьком. Наша команда збільшила свій гандикап до 16 очок. Суперник не здавався. Дуже потужний матч проводив Горобченко, який став найрезультативнішим у поєдинку (28 очок, 4 асисти). Зрештою, лучани перемогли з рахунком 74:62.