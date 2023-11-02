Волинське дербі: «Старий Луцьк» впевнено переміг «Рівне»

Волинське дербі: «Старий Луцьк» впевнено переміг «Рівне»
Баскетболісти з Луцька впевнено перемогли суперників з Рівного у волинському дербі.Наша команда лідирувала майже протягом всього поєдинку і довела гру до перемоги.

Про це повідомляють на сайті клубу.

Гра розпочалася результативно. У «Старого Луцька» влучним був капітан Мусієнко, який за декілька хвилин приніс нашій команді 7 очок. Впевнено себе в пості відчував і Лесик: бігмен лучан заробив декілька очок у боротьбі із бігменами суперники.

Також у волиняни непогано летіло здалеку. Наша команда захопила лідерство у рахунку і довела його навіть до +10 – 24:14.

В другій чверті зусиллями Головчика Рівне почало скорочувати відставання. Непогано у гру увійшов Білявий: Іван був агресивним у захисті, влучив здалеку і заробив на собі фол в атаці для рівнян.



Сміливо атакував і роздавав паси й Горобченко. Кінцівка чверті була за біло-червоними, які трішки скоротили відставання: 38:31 на користь Луцька перед великою перервою.

На старті третьої чверті наші гравці допустили низку втрат – Дмитро Чайковський взяв тайм-аут. У важливий момент дві «трьохи» влучив Горобченко.

Перед цим Соловйов скоротив відставання до мінімального. За рахунок вдалих дальніх кидків та «ендванів» волиняни зуміли втримати ривок Рівного – 51:59 перед останньою чвертю.

Старт четвертої чверті був за Луцьком. Наша команда збільшила свій гандикап до 16 очок. Суперник не здавався. Дуже потужний матч проводив Горобченко, який став найрезультативнішим у поєдинку (28 очок, 4 асисти). Зрештою, лучани перемогли з рахунком 74:62.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, спорт, баскетбол, Луцьк, Рівне, волинське дербі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинське дербі: «Старий Луцьк» впевнено переміг «Рівне»
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 грудня
Сьогодні, 20:00
СБУ закликала громадян «здавати» російських агентів, які пропонують вчиняти диверсії
Сьогодні, 19:07
У Луцьку вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
Сьогодні, 18:41
У Луцьку судили чоловіка, який кинув страйкбольну гранату у центрі міста
Сьогодні, 17:12
Схожі новини
«Старий Луцьк-Університет» у напруженому матчі переміг «БІПу» з Одеси «Старий Луцьк-Університет» у напруженому матчі переміг «БІПу» з Одеси
05 лютий, 21:56
Гравець «Старого Луцька» – найкращий легіонер старту сезону Суперліги Favbet Гравець «Старого Луцька» – найкращий легіонер старту сезону Суперліги Favbet
02 листопад, 2023, 08:25
«Старий Луцьк» у Києві переміг «Кривбас» «Старий Луцьк» у Києві переміг «Кривбас»
18 жовтень, 2023, 22:37
Віце-президентом «Вереса» стане лучанин Віце-президентом «Вереса» стане лучанин
14 січень, 2023, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинське дербі: «Старий Луцьк» впевнено переміг «Рівне»
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
СБУ закликала громадян «здавати» російських агентів, які пропонують вчиняти диверсії
Сьогодні, 19:07
 0
У Луцьку вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
Сьогодні, 18:41
 0
У Луцьку судили чоловіка, який кинув страйкбольну гранату у центрі міста
Сьогодні, 17:12
 0
Медіа
відео
1/8