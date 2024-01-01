Протезування руки та ока: волинському герою потрібна допомога на лікування
Сьогодні, 14:47
Воїну з Волині потрібна допомога на лікування.
Про це повідомили у Смідинській громаді.
"Розпочинаємо збір на лікування та реабілітацію жителя нашої громади Соловка Андрія, який є молодшим сержантом 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша. Зараз Андрій перебуває у одній із лікарень Києва", - йдеться в повідомленні.
Мета збору - протезування руки, протез лівого ока та збереження зору на правому оці.
Номер картки мами Соловко Анжели:
5167 8032 9921 6163
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Про це повідомили у Смідинській громаді.
"Розпочинаємо збір на лікування та реабілітацію жителя нашої громади Соловка Андрія, який є молодшим сержантом 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша. Зараз Андрій перебуває у одній із лікарень Києва", - йдеться в повідомленні.
Мета збору - протезування руки, протез лівого ока та збереження зору на правому оці.
Номер картки мами Соловко Анжели:
5167 8032 9921 6163
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